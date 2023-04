Cierre de listas electorales: PSOE y PP siguen a la cabeza y el PAR de Izquierdo se reivindica

Punto y final a la elaboración de las listas electorales del 28 de mayo, tras una precampaña que deja de nuevo a PSOE y PP como los partidos con más peso en el territorio y en la que se reivindica el PAR, tras su crisis interna materializada en dos escisiones. Así las cosas, socialistas y populares alcanzaron 713 (291 en Zaragoza, 202 en Huesca y 220 en Teruel) y 646 (la suma de 293, 184 y 216) candidaturas, respectivamente. Datos que vienen a reforzar, en el caso de los primeros y según el secretario de Organización, Darío Villagrasa; la satisfacción por ser “el partido que más tiene”. Mientras, el PP de Azcón celebra su presencia en todas las localidades de la provincia zaragozana.

En el PAR, las luces de la sede estuvieron encendidas hasta pasada la medianoche para tramitar 354 listas en todo el territorio, tras incorporar a sus filas a la Plataforma Liberal de los ex de Ciudadanos, Ramiro Domínguez y Beatriz García. Los naranjas, a su vez coaligados con los “aliaguistas” de Tú Aragón, han alcanzado las 116, destacando su presencia en Huesca, con 35, pero sin concretar las papeletas de las otras dos provincias.

LOS FICHAJES

Entre PAR y Cs han tenido lugar incluso intercambios de candidatos. Sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Huesca María Eugenia Gabás, que era concejal de los segundos, pasó al Partido Aragonés, y Natalia Lascorz, fundadora de Tú Aragón, hizo el camino inverso. De Cs a los de Alberto Izquierdo ha pasado también José Miguel Burillo, en el consistorio de Binéfar, pero no es la única salida que han tomado los ex del partido naranja. De sobra conocido es ya el caso de Víctor Serrano y Sara Fernández, rumbo al PP para el Ayuntamiento, y Carmen Herrarte a las Cortes. A ellos se ha unido Susana Gaspar, en la lista autonómica por Zaragoza. En Teruel, además, el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, que abandonó Cs junto a su equipo de Gobierno, será el candidato de Teruel Existe para esa misma plaza. No hay que olvidar tampoco la integración de Aragoneses en los populares, por la que Elena Allué, Marina Sevilla o Berta Zapater engrosan las papeletas de los populares como independientes.

GUITARTE Y LA LLAVE PARA GOBERNAR

En un contexto de casi empate técnico entre Lambán y Azcón, los sondeos sitúan a la coalición de la España Vaciada, con Teruel Existe y Aragón Existe, como la llave del Pignatelli. Para intentar jugar ese papel, partirán con 112 listas, ocho en Zaragoza, 21 en Huesca y 83 en Teruel. Es ahí, donde ya obtuvieron representación para el Congreso con su candidato a la DGA, Tomás Guitarte, el punto donde se concentra su peso político.

Por su parte, Vox arroja 100, un número redondo que se divide en 21 en la provincia de Huesca, por 49 y 30 en Zaragoza y Teruel. Al otro lado del tablero político, Podemos suma 19, con seis, nueve y cuatro, respectivamente. Aragón y Asturias son las únicas dos comunidades donde los morados concurren sin Izquierda Unida, que gracias a sus confluencias bajo las marcas “Cambiar” y “Ganar” alcanzan las 52 (12 Huesca, 24 Zaragoza y 16 Teruel). Finalmente, en CHA celebran su implantación en el territorio con hasta 161, 77 en municipios zaragozanos, 53 oscenses y 31 turolenses

