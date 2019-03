El PP cierra la puerta a un trasvase sin acuerdo

No habrá trasvase del Ebro si no hay acuerdo entre todas las comunidades autónomas. Es el mensaje que ha trasladado la ex Ministra de Agricultura del Partido Popular, Isabel García Tejerina, en su visita a Zaragoza. Se ha reunido con agricultores y ganaderos para escuchar sus aportaciones de cara a elaborar el programa electoral del PP. Un sector en el que Aragón supone el 5% del PIB nacional.

Los populares aseguran que defenderán los intereses del medio rural en Bruselas. Como prioridad establecen que no haya recortes en las ayudas de la PAC con el objetivo de favorecer el relevo generalcional en el sector agrario. Apuestan también por una fiscalidad justa en los pueblos y un buen acceso a Internet para favorecer la educación y el emprendimiento.

Sobre las riadas que se provocan con cada crecida del río Ebro, Isabel García Tejerina apuesta por la planes de gestión de inundaciones, limpieza y los embalses: "Las riadas se previenen con embalses que son necesarios para proteger a las personas y nos ayudan a mantener la vida de los rios. Tienen la funcion medioambietnal de protegernos y mantener el cauce de los ríos cuando fatan las precipitaciones naturales".

Tejerina considera que las políticas hidraúlicas deben abordarse de forma integral y con transparencia entre todas las comunidades autónomas y por eso, sobre un posible trasvase aseguraba que "no lo habrá si no hay acuerdo entre todas las comunidades autónomas".

La que fuera Ministra de Medio Ambiente apuesta por el Pacto del Agua en Aragón con la preservación y protección de espacios. El Partido Popular consideran el papel de las Diputaciones y la actual ley electoral como dos elementos claves para dar voz a los municipios más pequeños, frente a partidos como Ciudadanos que dudan de su utilidad.

