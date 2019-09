Cientos de zaragozanos acuden al Auditorio para ver en directo a Carlos Herrera

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pasado hoy por el programa de Carlos Herrera que se ha emitido desde la Sala Luís Galve del Auditorio de Zaragoza. Sobre la mesa ha puesto algunas apuestas de su gobierno como construir un nuevo estadio de fútbol, mejorar la movilidad y avanzar en la implantación de las tecnologías para facilitar a la gestión al ciudadano.

Azcón ha defendido la creación de un nuevo estadio en el mismo lugar donde se levanta el actual de La Romareda. Un nuevo estadio acorde a un equipo de Primera División, que cuente con el apoyo del club, de la DGA y de los grupos políticos, y que contribuya a mejorar la imagen de la ciudad. "Construir un nuevo campo de fútbol es una ambición de la ciudad desde hace décadas", ha indicado. En los momentos de "expasión de la ciudad se planteó llevarlo a otro sitio para que sirviera como motor y arrastre. Pero yo creo que hoy, el momento de expansción es otro distinto, porque hay que mirar hacia el interior y la rehabilitación", ha indicado el alcalde.

Sobre movilidad, Azcón ha destacado el proyecto Mobility City, que convertirá a Zaragoza en la sede nacional -e incluso europea- de la movilidad del futuro. "Además Zaragoza tiene mucha experiencia. Y a la hora de implantar nuevas medidas si triunfan en Zaragoza, triunfarán en todos los sitios", asegura Azcón.

En cuanto a la situación de las finanzas municipales, Azcón ha hablado de una ciudad "agujereada" y culpa a la izquierda de la mala situación económica. Zaragoza es una de las ciudades más endeudadas de España. "Con Santisteve tuvimos la mala suerte de ser, permanentemente, una ciudad espectáculo, y eso es lo que yo quiero evitar", ha criticado el alcalde. "Con Belloch la trayectoria fue distinta. Hizo cosas muy importantes, aunque yo discrepé muchas veces con él. Tiene todo mi respeto, al margen de que tomaran decisiones que ayudaron a que la situación económica de la ciudad sea la que es...", ha indicado

En clave nacional, el alcalde ha dicho que Pedro Sánchez no puede liderar España porque no ha sido capaz, ni siquiera, de poner de acuerdo a los partidos de la izquierda. Azcón también ha defendido la alternativa de centro-derecha España Suma. "Cuánto antes nos pongamos de acuerdo y nos demos cuenta de que España Suma es una alternitiva al centro izquierda, será mucho mejor". Y sobre su líder nacional, Pablo Casado, Azcón cree que no hay alternativa dentro del partido. Fue valiente, dice, en un momento complicado dentro del PP y afrontó unas elecciones en las que, asegura, que los resultados le han legitimado.

Por Herrera en Cope también ha pasado hoy la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández. La responsable municipal de Cultura ha marcado como objetivo para esta legislatura promocionar la figura de Francisco Goya y su vínculo con la ciudad. Fernández quiere que se nos conozca como la “Ciudad de Goya”, y en eso trabajan. Promocionar la Basílica del Pilar y La Seo son otros de los objetivos que se han marcado. "Vamos a tener muy buena relación con el Cabildo. Ya nos hemos reunido con ellos. Y hemos hablado de La Seo, que es una joya poco conocida, y queremos llevar a cabo acciones conjuntas para promocionarla", ha dicho la vicealcaldesa.

Otro de los invitados que también ha pasado por los micrófonos de Herrera en Cope, ha sido el arzobispo de Zaragoza, Don Vicente Jiménez que se ha centrado, entre otros temas, en las particularidades de la diocesis de Zaragoza y en la devoción del pueblo zaragozano por la Virgen del Pilar.

