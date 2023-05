Cientos de agricultores claman ante la CHE por la falta de planificación ante la sequía

Un centenar de tractores han tomado este martes las calles de Zaragoza. Han hecho un viaje de más de 10 horas desde Cataluña para protestar ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por la falta de planificación ante la sequía y las escasas ayudas que ha anunciado el Ministerio de Agricultura.

"Se publicó el Real Decreto la semana pasada con las medidas extraoridnarias, los sectores agrícolas van a tener una partida de 270 millones de euros pero no especifican cómo; hemos valorado las pérdidas en 5.000 mil millones de euros, que nos den 270 es ridiculo", denuncia el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

Además, aseguran que les han avisado de las restricciones de agua demasiado tarde. "Como la CHE no había comunicado las restricciones, hemos regado los árboles, los hemos podado y cuando faltan 15 ó 20 días para coger la fruta, la tenemos que tirar", denuncia este agricultor.





Les dijeron que tendrían agua hasta finales de junio pero los canales de Urgell y Garrigues se cerraron en abril. "¿Cómo es posible? Yo creo que en el siglo XXI, con la informática y los medios que hay, tienen que saber el agua que entra y sale de los embalses", se lamenta Jaume Pedrós, responsable de riegos de Unió de Pagesos.

El responsable de Organización de Unión de Pagesos, Carlos Vicente, insiste en que si se hubieran empezado a hacer gestiones en octubre, se hubiera aprovechado todo el potencial productivo del cereal de invierno, "cosa que no hemos hecho". "No hubiéramos gastado dinero en la siembra de arroz y ahora no hay agua opara sacarla adeante, no hubieramos gastado dinero en los frutales, ha habido una mala gestión", explica.

En la protesta, algunos afectados por esta situación han hablado de pérdidas "cuantiosas". "Habrá muchas perdidas, en el cereal ya se ha perdido casi toda la cosehca, arboles y en los frutales estamos intentando salvar los arboles pero será complicado", señalan.

En el Delta del Ebro, por ejemplo, se cosecha arroz, "es uno de los tres humedales más importantes de Europa y está en peligro máximo por la falta de agua y la planificación de la CHE", asegura uno de los asistentes, que cree que está en peligro "todo el ecosistema del Ebro".

Este martes, un día después de la tractorada, la presidenta de la CHE, Dolores Pascual, recibirá a una representación de estos agricultores.

