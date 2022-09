Chueca: "Una minoría dentro del Comité está evitando que sea la propia plantilla la que vote el convenio"

La huelga del autobús, suma y sigue. Después de la propuesta del SAMA que sí que aceptó AVANZA, pero que rompió el Comité, negándose también a realizar un referéndum entre toda la plantilla, ahora la ciudadanía sigue 'secuestrada' por los profesionales de este servicio de transporte de la ciudad. Llegados a este punto de bloqueo total... ¿Qué puede hacer ahora mismo el Ayuntamiento?

La consejera de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pasado este viernes por los micrófonos de COPE para responder a esta cuestión: "El Ayuntamiento ha hecho todo lo que está en su mano y más. Creo que está sufriendo, al igual que toda la ciudad de Zaragoza, ese bloqueo en esa negociación del convenio colectivo entre dos partes, Comité y Empresa, y que realmente no puede ir más allá".

Además, la consejera ha añadido que "creo que ese convenio ha estado en manos del órgano de mediación del Gobierno de Aragón, el máximo competente para mediar en un conflicto laboral, y después de muchas reuniones ha hecho una propuesta que es, desde nuestro punto de vista, más que generosa". Y ha añadido que "están muy por encima de las de cualquier otro sector en Aragón".

POCO ENTENDIBLE

Chueca ha ido más allá y ha reconocido que "es poco entendible que un convenio y una propuesta del SAMA que hemos respaldado desde el Ayuntamiento y todos los grupos políticos menos el PSOE, que están apoyando dentro del comité CCOO, UGT y CSIF y hasta la propia empresa ha planteado aceptarlo y someterlo a referéndum y que simplemente una minoría dentro del comité está evitando que sea la propia plantilla la que lo vote".

Finalmente la consejera ha sentenciado diciendo que "es bastante complicada esta situación de bloqueo por una minoría, porque ni muchísimo menos es toda la plantilla". Y ha recordado: "Lo que tienen que plantear es esa reflexión interna -refiriéndose a la minoría sindical con la que hace días que no habla- porque no se entiende no quieran, al menos, dar voz a la plantilla. Es una propuesta que a lo mejor se aleja de lo que esperaban, pero que es la mejor oferta y la mejor propuesta de convenia que ha tenido la plantilla del bus en su historia".

LA PROPUESTA EN CIFRAS

La última propuesta que se ha presentado encima de la mesa habla de un aumento que supera el 17,9% de la masa salarial. Lo que es lo mismo: son 9 millones 600.000 euros. "Es una subida que no se está produciendo en ningún otro sector", recordaba Chueca, que insistía en que "no hay ningún motivo para no someter esa propuesta a referéndum. Hay que recordar que CUT y SATRA -de este último es el presidente del comité- son los dos sindicatos que se cierran en banda a la última propuesta.

