Chueca toma el relevo de Azcón para convertir a Zaragoza "en el mejor lugar donde vivir"

La popular Natalia Chueca ha sido investida este sábado como nueva alcaldesa de Zaragoza. Como era previsible, cada uno de los tres grupos de la oposición han votado a sus candidatos y Chueca con el respaldo de los 15 ediles del PP, ha sido elegida alcaldesa en el pleno en el que ha quedado constituida la nueva corporación municipal salida de las urnas, en las elecciones del pasado 28 de mayo.

Tras recibir la banda y la vara de mando del concejal de mayor edad, el portavoz de VOX Julio Calvo, Chueca ha ido imponiendo la banda de concejal a cada uno de los 31 ediles que forman la nueva corporación. Aquí puedes volver a ver de nuevo, el solemne acto que se ha celebrado esta mañana en el salón de plenos del ayuntamiento de Zaragoza.

Entre los invitados en el salón de plenos, caras conocidas del mundo social, político, religioso, judicial, militar o cultural de Aragón. Entre los asistentes que no han querido perderse el acto con el que comienza la nueva legislatura en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha estado el presidente del PP aragonés, Jorge Azcón, el Arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano, la ex presidenta de Aragón y ex alcaldesa de la ciudad, Luisa Fernanda Rudi, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, o el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández. Entre el público asistente también estaban amigos, familares y antiguos compañeros de bancada, de los concejales que hoy han tomado posesión de sus escaños.

TRES ALCALDESAS DEL PP

Junto a Natalia Chueca, esta mañana también han tomado posesión de sus cargos la nueva alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que al igual que Chueca, gobernará en solitario tras quedarse a un concejal de la mayoría absoluta que sí consiguió Emma Buj en Teruel. Desde hoy, los ayuntamientos de las tres capitales de provincia aragonesas, estarán gobernados por tres mujeres del mismo signo político.

