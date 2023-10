Chueca acusa de deslealtad, de ceguera política y de cortedad de miras a Sánchez Quero

La respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza no se ha hecho esperar. Este viernes, pasadas las 18.00 horas, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha respondido a Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, después de que hayamos conocido por la mañana que esta institución no entrará en la comisión mixta de la nueva Romareda.

Chueca ha asegurado que "Sánchez Quero no ha estado a la altura" y ha calificado su comportamiento de "ceguera política" y de "cortedad de miras". En esa misma línea, no ha entendido que en todo este tiempo no se haya querido reunir con el equipo de gobierno pero que, sin embargo, haya viajado a Madrid esta semana para reunirse con el Secretario General del Consejo Superior de Deportes "sin haberse reunido con nosotros".

La Diputación de Zaragoza no entrará en la sociedad mixta para la nueva Romareda Sánchez Quero se desmarca y dice que es el Ayuntamiento quien debe financiar el proyecto. Asegura que Chueca y Azcón faltan a la verdad con los plazos para ser sede del Mundial ZARAGOZA 20 oct 2023 - 14:33

Para la alcaldesa de la capital aragonesa este hecho se trata de una "deslealtad hacia Zaragoza" en toda regla y que "es bastante grave". También le ha querido recordar que los zaragozanos, al final, son los que van a pagar las consecuencias de esta falta de entendimiento y ha invitado al dirigente de la DPZ a "reconsiderar su decisión" porque "nosotros no vamos a parar".

Sobre si esto hace peligrar los plazos o el nuevo proyecto, Natalia Chueca ha insistido en la intención de "seguir adelante" e intentar cumplir con el objetivo que, según el consistorio, ha marcado la Federación Española de Fútbol. Algo, por otra parte, que Juan Antonio Sánchez Quero ha calificado de mentira, tanto de Chueca como del presidente de la DGA, Jorge Azcón.

