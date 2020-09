Cerradas las primeras aulas en Aragón por contagios de coronavirus

Ya se han tenido que comenzar a cerrar las primeras aulas en los colegios aragoneses por contagios de coronavirus. Se trata de dos aulas de Infantil: una en el colegio San Jorge de Zaragoza y otra en el CEIP Las Viñas de Teruel. Según el protocolo, con un solo positivo se debe pasar al cierre de las aulas. Los casos positivos no podrán regresar a clase hasta recibir el alta. Mientras, el resto de alumnos y profesores, aunque sean negativos, deberán de guardar una cuarentena de 14 días.

Además una profesora del Colegio Valdespartera de Zaragoza ha dado también positivo. En este caso no llegó a tener contacto con los alumnos ya que se aisló de forma voluntaria al presentar sintomas el pasado lunes. Esta profesora no llegó a incorporarse a las clases y por tanto, no hay riesgo para los escolares del centro ni necesidad de decretar el cierre de ningún aula, aunque sí se vigilan contactos con otros miembros del cuerpo de profesores.

INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA SANITARIA

Además, la Guardia Civil ha interpuesto 17 denuncias en un establecimiento de Fraga que se saltó todas las normas sanitarias. En su interior se encontraban 80 personas sin mascarilla ni distancia de seguridad. Los propios vecinos fueron quien alertaron de los hechos. Además, el establecimiento también habia excedido el horario de apertura permitido y estaba ejerciendo una actividad no autorizada en su licencia.

Este establecimiento público se encontraba abierto fuera de su horario y por ello, la colaboración ciudadana resultó fundamental para que la Guardia Civil pudiera desplazarse al lugar de los hechos y establecer las denuncias pertinentes por no cumplirse la normativa vigente de prevención higiénico sanitaria ante la pandemia de COVID.

