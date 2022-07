La cereza en Aragón, la más castigada por las heladas en toda España

Los daños ocasionados por la meteorología adversa elevan a 10,7 millones de euros las indemnizaciones en el seguro de cereza en todo el país. La helada es el riesgo que más daños ha provocado en esta ocasión, con 7,78 millones de euros. Las cerezas no han podido escapar a los efectos de las temperaturas extremadamente bajas sufridas durante los primeros días del mes de abril, que produjeron una merma de la cosecha en el periodo de floración e inicio del crecimiento de los frutos.

Aragón ha sido la comunidad más afectada deEspaña, con 4,33 millones de euros, lo que supone el 40% del total del país. De ellos, 3,8 se corresponden con las heladas. Los productores de la provincia de Zaragoza acumulan los mayores daños, valorados en 3,57 millones.

Unas cantidades que, según el sindicato agrario UAGA, no reflejan los daños reales. "En un año normal, en Aragón se recolectan entre 50 y 55 millones de kilos de cereza; esta campaña, no llegan a la mitad", apunta Vicente López, fruticultor en la Almunia y responsable de UAGA en la comarca de Valdejalón. Por eso, los 4,3 millones de Agroseguro, le parecen insuficientes.

"Poco dinero se me hace para la cantidad de daños que ha habido, lo que demuestra que pocos agricultores contratan el seguro de hielo para cereza, porque sale muy caro y tiene que ser un sinisestro casi total para poder cobrar algo", señala López, que admite que él tampoco lo ha contratado. "No te deja asegurar el 100% y tiene una franquicia de entre el 20 y el 30%, no satisface casi a ningún agricultor", denuncia.

López afirma que, "si hubiera que indemnizar los 26 millones de kilos de cereza perdidos y se hubiera asegurado pongamos el 90%, se podrían superar los 40 millones de euros", es decir, 10 veces más de lo que ha reconocido Agroseguro.

Síguenos en Twitter y Facebook