CEPYME califica de “disparate” y “despropósito” el cese de actividad decretado por el Gobierno

La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME Aragón) ha calificado de “disparate” y “despropósito” las medidas aprobadas por el Gobierno de España por las que se decreta el cese de toda la actividad económica no esencial con motivo de la pandemia del coronavirus.

“El Gobierno está dejando la responsabilidad de esta situación y los costes de esta crisis sobre los hombros de los empresarios y, teniendo en cuenta que el 99% del tejido empresarial está compuesto por pymes y autónomos, está cargando sobre éstos, con sus ingresos reducidos o nulos y obligados a pagar salarios, cotizaciones e impuestos, una situación que desembocará en el cierre de sus negocios y la desaparición de este colectivo”, han señalado en un comunicado.

Según CEPYME, con la decisión de parar la actividad “no se soluciona el problema de la liquidez” y, aunque se está protegiendo a los trabajadores, “se está olvidando a las pequeñas y medianas empresas que, con una seria falta de ingresos, no van a poder pagar las nóminas a final de mes”. “El Gobierno no está siendo consciente del roto económico que acarrea para pymes y autónomos toda esta situación”, han sostenido.

“El Estado no se da cuenta de que, si todos los días son domingo, la recuperación económica no llegará. No se puede decretar unas vacaciones a costa de los empresarios y empresarias”, han asegurado. Además, han advertido que la falta de liquidez puede llevar a que algunas compañías tengan que echar el cierre.

Por otro lado, han indicado que uno de los colectivos más afectados en estos momentos por la crisis derivada de la pandemia son los autónomos. “A pesar de la merma de sus ingresos tienen que seguir pagando su cuota mensual, así como sus facturas habituales de alquiler, luz o agua”.

Asimismo, han destacado que aunque el Gobierno haya anunciado que para aquellos que se les haya concedido la ayuda extraordinaria por cese de actividad, automáticamente no se les facturará el resto de la cuota, esta concesión no exonera de la obligación de pago de la parte de cuota comprendida entre los días 1 a 13 del mes de marzo.

AVALES Y PERMISO RETRIBUIDO

Además, respecto al anuncio de avales que cubrirán el 80% del riesgo asociado a los préstamos a pymes y autónomos, han criticado que, para su gestión e intento de aprobación, se debe acudir a las propias entidades financieras. Por ello, han considerado que esto "no servirá de nada" si los empresarios autónomos, sin liquidez, deben hacer frente al 20% del riesgo.

Frente a ello, ha insistido en que es necesario insuflar liquidez "por todos los medios". "Cuando todo esto acabe y vuelva la normalidad, los autónomos no van a estar en condiciones de afrontar la deuda acumulada durante estos días. No hay ningún tipo de ayuda directa o condonación de impuestos", han subrayado.

Por otro lado, han apuntado a que, con la paralización de toda la actividad económica, los autónomos no pueden acogerse al permiso retribuido recuperable, ya que son sus propios jefes. "La recuperación va a ser muy lenta y serán los autónomos los más afectados de esa tardía recuperación del consumo", han recalcado.

"Pymes y autónomos son siempre el acicate que rellenan las promesas de las campañas políticas y, sin embargo, son en los momentos difíciles cuando se ve la importancia que se les otorga y, desde luego, se está demostrando que son los grandes olvidados del Gobierno", han finalizado en el comunicado.

Síguenos en Twitter y Facebook