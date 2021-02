La cepa británica en Aragón: de Alcañiz a Calatayud

Aragón sigue su curva descendente en los contagios de coronavirus. Hoy se han notificado 346 nuevos positivos, son 63 menos que ayer. Sin embargo, preocupa la incidencia que la variante británica pueda llegar a alcanzar en nuestra comunidad. En la última semana, se han detectado en Aragón 21 casos de coronavirus que son compatibles con la variante británica. Se suman a los 15 que ya se habían confirmado la semana anterior. Son por tanto, un total de 36 contagios correspondientes a esta cepa.

Su detección no resulta rápida ni sencilla. Los casos compatibles siguen sin poder confirmarse al 100% en Aragón y por eso ahora, las muestras sospechosas se envían al Instituto Carlos III de Madrid para su total confirmación. En total, en los últimos días, se han analizado más de 600 muestras asi que, a juzgar por los resultados, la incidencia de la cepa británica en Aragón sigue siendo bastante baja, de poco más del 3%.

¿Quién investiga la cepa británica en Aragón y cómo lo hace? Nos vamos hasta el laboratorio satélite del CIBA, donde investigan esta y otras variantes del coronavirus ZARAGOZA 12 feb 2021 - 12:12

Sobre la cepa británica, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha dicho en las Cortes de Aragón que no hay una alta incidencia en Aragón y que nuestra comunidad está por debajo de la media de España. Por ello, no se contemplan de momento medidas especiales. "Es una variante que aunque es más contagiosa, no es más grave, hay que usar los mismos métodos de protección y la vacuna sigue haciendo efecto. Por tanto, no se plantea ninguna medida especial ante ella", ha dicho Repollés.

LA CEPA BRITÁNICA POR ZONAS

Como zona más afectada por la variante británica del virus está Calatayud, a donde pertenecen la mitad de los positivos detectados en la última semana: un total de 10. Segun la consejera de Sanidad hay zonas donde la incidencia de la cepa británica entre sus muestreos alcanza el 50%. Ahí figura la ciudad bilbilitana donde de las 23 pruebas analizadas, casi la mitad son compatibles con la variante británica del virus.

La incidencia sin embargo es dispar en el territorio aragonés. En Alcañiz, a pesar de ser una de las zonas de la comunidad con más incidencia de coronavirus, ninguna de las más de 100 muestras analizadas parecen compatibles con la cepa británica. En Zaragoza, la incidencia es muy baja con apenas 5 muestras compatibles de las 334 analizadas.

En Huesca son sospechosos de estar contagiados con la cepa británica poco más del 2% de los diagnósticados, mientras que en Teruel el porcentaje es ligeramente superior llegando al 4%. De las 25 muestras analizadas esta semana, solo una podría estar contagiada con la variante británica. Por último, en el sector sanitario de Barbastro la incidencia de la variante británica de la COVID es del 3'2%.

AUMENTO DE LOS RECURSOS

A final de mes entrarán en marcha nuevos dispositivos de identificacion de esta cepa. Se analizan actualmente, afirma la consejera, el 15% de las muestras para ver si son compatibles con esta variante. Además, el Salud tiene previsto activar un buzón de voz para atender la alta demanda telefónica en los centros de salud. Repollés se ha comprometido a que las llamadas se responderán el mismo día en que se produzcan.

El CIBA examina diariamente entre 100 y 200 muestras. Para activar este laboratorio se han tenido que cerrar otros servicios, por ello se quiere contratar a 8 personas más que se suman a las 9 que actualmente trabajan en este centro.

