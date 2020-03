CEOE califica de erróneas las medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros

Como un error y un auténtico despropósito. Así valoran los grandes y pequeños empresarios aragoneses el decreto del Gobierno con las nuevas medidas económicas aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno, cuyo objetivo principal es lograr el mayor confinamiento posible de la población.

Para conseguirlo, los trabajadores de actividades consideradas no esenciales, deben quedarse en casa desde hoy y hasta el 9 de abril con el fin de reducir aún más la libre circulación de personas y ayudar a contener la expansión del COVID-19. Recordamos que se trata de un permiso remunerado que después tendrán que compensar a sus empresas con horas de trabajo hasta el 31 de diciembre del modo en el que se negocie en cada una de ellas.

El presidente de CEOE en Aragón, Ricardo Mur, cree que medidas de este tipo, supondrán la paralización de la actividad económica y alargará la salida de la crisis con el cierre de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Desde CEOE piden que se mantenga la actividad en las empresas que puedan hacerlo con las garantías suficientes e insuflar liquidez al sistema productivo.

Muchas empresas culpan al Gobierno de haber generado una gran confusión al no publicar desde el primer momento cuales los sectores afectados. Y es que muchos empresarios no sabían ayer si sus empleados tenían que ir hoy a trabajar o no.

Uno de los sectores más afectados por este decreto será el de la construcción cuyos trabajadores todavía seguían yendo a trabajar. Se calcula que ahora 32.000 de ellos deberán parar. La idea es que, salvo la agricultura, el transporte y la logística que son consideradas imprescindibles, junto a las telecomunicaciones, las eléctricas y gasísticas, la intención del Gobierno es que se pare todo.

Los autónomos aseguran que siguen siendo los grandes olvidados y avisan de que sin liquidez para pagar las nóminas, muchos trabajadoras por cuenta propia, tendrán que echar el cierre. Aseguran que el Gobierno está dejando la responsabilidad de esta situación y los costes de esta crisis sobre los hombros de los empresarios y teniendo en cuenta que el 99% del tejido empresarial está compuestos por pymes y autónomos, la situación acabará con el cierre de muchos negocios

