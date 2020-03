Una inciativa para quien más lo necesita entre un centenar de ERTEs

Un centenar de empresas ya han solicitado un ERTE con mil trabajadores afectados. La dirección general de Trabajo ha reforzado personal para tramitarlos de manera ágil, eliminando burocracia. Los sectores más afectados son comercio y hostelería.

Los empleados recibirán una prestación por desempleo, aunque no tuvieran el mínimo cotizado. Las empresas con menos de 50 trabajadores no pagarán cuotas a la Seguridad Social. El resto, reducen su cotización un 75%. El objetivo es que no haya despidos. En la web de la DGA hay un formulario de solicitud de ERTE y un modelo de certificado para que trabajadores por cuenta ajena y autónomos puedan justificar sus desplazamientos al trabajo si les para la Policía.

Además, el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral está recogiendo los equipos de protección individual frente al coronavirus, principalmente mascarillas, que están donando las empresas. Son entregados a la dirección general de Salud Pública del Gobierno de Aragón.

COMIDA PARA QUIEN MÁS LO NECESITA

Y en medio de esa crisis, algunas empresas se reiventan para sobrevivir y, de paso, ayudar a quienes más lo necesitan. Es el caso del Restaurante Montal. Cerrado, como el resto, ahora ofrece comida casera a domicilio, especialmente para la gente mayor.

Audio

Ofrecen un menú diario a 9,90, con un 15% de descuento para mayores de 65 años. Los pedidos deben hacerse por teléfono, en el 976 29 89 98, antes de las 11,30. Y llegan a casa antes de las 2 de la tarde. El establecimiento garantiza la higiene y las medidas de protección frente al coronavirus, como explica su responsable, Nacho Montal.

El menú cambia cada día. El de este jueves: fideua de sepia y langostinos, lomo a la riojana y cuajada, El de mañana: migas con uva, pechuga encebollada y bizcocho.

