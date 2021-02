Cataluña devuelve a Aragón otras 5 obras de arte, pero aún faltan 83

A las 18:00 horas de este lunes han llegado a Barbastro 5 obras de arte más de las que todavía Cataluña tenía retenidas en Lérida. Recordamos que la orden judicial de devolución de las obras de arte de la Diócesis de Barbastro se sigue incumpliendo. Se tenían que haber devuelto un total de 111 piezas el pasado día 15 de febrero, pero las obras siguen llegando con cuentagotas y en muy mal estado. La semana pasada llegaron 23 y ahora lo hacen 5. Son un total de 28, por lo que todavía quedan por regresar a Aragón otras 83 piezas.

Estas cinco obras forman parte del conjunto de las 28 que el Obispado de Lérida reconocía que eran propiedad alto aragonesa. Se trata de un retablo muy fragmentado dedicado a la Virgen María del S.XVII procedente de Sirés, un retablo de la vida de la Virgen formado por tres tablas de pintura sobre madera del S.XVI procedente de Montanui, un sagrario de madera dorada del S.XVIII procedente de Gabarre, dos fragmentos de un artesonado de madera y restos de policromía de los S.XIV - XV procedentes de Ballobar y un Santo Obispo en talla de madera de pino de los S.XVI - SXVII procedente de Centenera.

Debido al estado de conservación de estas cinco piezas, el Museo de Lérida ha considerado trasladarlo en un transporte diferente al de los anteriores, algo que ha sido comunicado al juzgado de Barbastro. "No vamos a desembalar las piezas. Hay un retablo que no está en buenas condiciones, el de Sirés concretamente, para no estar manipulando tanto las obras, vamos a dejarlas y haremos el proceso muy despacio", confimaba el director del Museo Diocesano de Barbastro, Ángel Noguero,

Está previsto que en los próximos días se cierre un plan de entrega definitivo del resto de las 83 obras de arte pertenecientes a la Diócesis de Barbastro - Monzón.

