Casi 8.000 aragoneses esperan una operación desde hace más de 6 meses

Las listas de espera quirúrgicas aumentaron en Aragón en el mes de agosto. 7.975 pacientes llevan más de 6 meses esperando una operación. Es un 15% más que en el mes anterior.Un incremento, eso sí, que es habitual en los meses de verano debido al descenso de la actividad quirurgica.

De ello se ha hablado este viernes en la Comisión de Sanidad de las Cortes. Jose María Abad, director general de asistencia sanitaria, afirma que trabajan en reducir estas listas concertando operaciones con los centros privados y proponiendo tratamientos alternativos: "Estamos apostando por incrementar los recursos públicos para operaciones y también por aprovechar los recursos que tienen desde la sanidad privada. Otra de las medidas que se está trabajando es revisar la situación de los pacientes que llevan más de un año en lista de espera para ver si siguen necesitando esa intervención quirúrgica. En especialidades como traumatología, la intervención quirúrgica no es siempre la única solución ni la mejor. Hay problemas que se resuelven sin necesidad de operación y esa es una de las líneas por las que apostamos".

"Los profesionales sanitarios no quieren trabajar 12 horas al día, como es normal"

Abad afirma que actualmente hay incluso más actividad quirúrgica que en 2019, antes de la pandemia, pero todo ello está limitado por la disponibilidad de profesionales sanitarios. No hay tanto personal, afirma, para tanta demanda. "No hay profesionales para aumentar de forma drástica los recursos destinados a atender a la población. No hay más traumatólogos en paro y los que hay, tanto traumatólogos como anestesistas o enfermeras, a veces no quieren trabajar por la tarde o en fines de semana. No quieren trabajar 12 horas al día, como por otra parte, es normal. Así que la capacidad de incremento de la actividad quirúrgica es la que es", asegura Abad.

Sanidad está ejecutando su plan de choque frente a las listas de espera aumentando un 5% las intervenciones en jornada ordinaria respecto al año pasado. A la reducción de las listas de espera se está destinando una financiación extraordinaria de 1.300.000 mil euros. Lo que se refleja en que si comparamos las listas de espera actuales con las del mes de enero, estas se hayan reducido en casi mil pacientes. Las especialidades con mayor demora siguen siendo Traumatología, Cirugía General y Digestiva.

