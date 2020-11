Casado en Zaragoza: "Con estos presupuestos se ha cruzado una línea negra"

Pablo Casado ha clausurado el 17º Congreso Provincial del PP en Zaragoza y no ha dejado escapar la ocasión para criticar los pactos que el Gobierno de España han cerrado con la formación Bildu, con la que en su día el PSOE dijo que nunca pactaría. Para Casado "Han traspasado una línea negra", tal y como ha dicho el exmilitante socialista Nicolás Redondo Terreros.

En esa misma línea, el líder del Partido Popular ha recordado que "con esta ya es la sexta vez que se produce un pacto de estas características" y ha sido claro en este sentido: "Esta vez no necesitaban ese apoyo. Ahora, lo que tendremos que ver, es qué recibe Bildu a cambio de este apoyo. De momento ya vimos a Sánchez este viernes en Navarra y cómo se ha producido un acercamiento de presos etarras al País Vasco".

Sobre las cuentas del Gobierno, el líder de los populares, también ha sido muy claro: "Son unos presupuestos que van a llevar a España a la ruina. No lo dice la oposición. Lo dicen distintos organismos internacionales como el FMI o la OCDE".

También ha aprovechado la ocasión para felitar al nuevo presidente del PP en la provincia de Zaragoza, Ramón Celma, que ha sido elegido por una amplia mayoría -era el único candidato- y al que le ha deseado suerte en esta nueva etapa.

DARDO AL GOBIERNO DE ARAGÓN

Tambien han participado en el acto Luis María Beamonte, Jorge Azcón o Eloy Suárez. El presidente del PP en Aragón también ha sido especialmente crítico con la gestión que ha realizado el gobierno cuatripartito en Aragón presidido por el socialista Javier Lambán.

También se ha fijado en la materia económica y ha analizado las cuentas que se quieren aprobar en la Comunidad: "Estos presupuestos están apesebrados para Lambán y sus socios. Aragón está arruinado, debemos decir la verdad, y mucho tiene que ver el gobierno de Lambán, que lleva casi 6 años".

Añadía, además, Beamonte que "muchos aragonses ya no pueden más" y que "muchos aragonses no están cobrando el Ingreso Mínimo Vital" y que además "no llegan los ERTEs, tampoco otras ayudas..." En definitiva, ha concluído: "Arruinar una Comunidad Autónoma es la peor política social que se puede hacer".

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, también ha participado en el acto y ha insistido en su idea de que "mientras gobernemos en Zaragoza, ningún ciudadano se quedará solo a su suerte y este ejecutivo estará ahí para ayudarle". Por su parte, Ramón Celma, ya presidente del PP en Zaragoza, ha declarado que "los ciudadanos nos esperan y tenemos que ser conscientes de que cada una de nuestras decisiones influye decisivamente en la vida de las personas".

