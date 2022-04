Carlos Carrizosa: "Es intolerable que se menoscabe la postura de Aragón"

Un día más seguimos a vueltas con la polémica relacionada con la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. El Gobierno de Aragón tiene previsto presentar esta semana su propuesta alternativa a la que diseñó el COE y que el pasado viernes validaron tanto el Ejecutivo central como la Generalitat.

Una propuesta en la que no se trata por igual a las dos comunidades ni en la organización de las pruebas ni en los espacios elegidos para su realización. Y eso que el propio Pedro Sánchez vino a Zaragoza a garantizar que esa candidatura sería en pie de igualdad. El presidente aragonés Javier Lambán desde entonces, no ha vuelto a hablar con Sánchez, pero asegura que no tiene motivos para desconfiar.

La secretaria general del PP aragonés, Ana Alós, cree que Lambán debería pedirle explicaciones a Sánchez por mucho que incomode a sus socios independentistas.

Por su parte Ciudadanos ha solicitado la comparecencia de Lambán en el Parlament de Cataluña para que explique por qué Aragón ha sido excluida de la propuesta del COE. Según ha explicado el portavoz de la formación naranja Carlos Carrizosa, “hemos pedido la comparecencia del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta para que aclare si el Gobierno sigue o no apostando por una candidatura conjunta equilibrada. Vamos a llevar iniciativas homogéneas en todos los parlamentos: en el Congreso, en las Cortes y en el Parlament, donde vamos a pedir la comparecencia de Pere Aragonés”, ha indicado Carrizosa.

De todas formas, Cataluña asegura que se ve capaz de organizar unos Juegos Olímpicos de este tipo sin Aragón. Según la portavoz de Ezquerra Republicana de Cataluña, tienen capacidad para organizarlos en solitario. De hecho hablan de convocar una consulta el 24 de julio para ver que opinan los catalanes. Así que no parece que Cataluña vaya a dar su brazo a torcer teniendo en cuenta que la candidatura presentada por el COE les beneficia.

