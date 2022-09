Carlos Latre aterriza en el Auditorio de Zaragoza con 'One man show'

Es un animal televisivo. Durante años ha estado imitando y contándonos la actualidad desde otro prisma. Y ahora tendremos la oportunidad de verlo durante dos días en el Auditorio de Zaragoza. Carlos Latre aterriza los días 9 y 10 de septiembre con 'One man show', un espectáculo en el que llega a hacer hasta tres imitaciones por minuto y en el que completa 90 minutos de carcajadas ininterrumpidas.

En COPE Zaragoza hemos tenido la oportunidad de mantener un ratito de charla con él. Nos contaba, en primer lugar, que este espectáculo nació en tiempo de confinamiento: "Nosotros fuimos, no sé si unos valientes o unos temerarios, pero fuimos prácticamente los primeros que salimos a unos escenarios", cuando la nueva normalidad regresaba.

Latre recordaba las reacciones del público porque "tenía ganas de reírse y de pasárselo bien" y añadía que "ha sido una locura, porque llevamos casi 150.000 espectadores en toda España con este 'One man show' y tienen muchas ganas de reir". Explica que "no sabéis la cantidad de agradecimientos que nos está dejando esta gira y este show... Es muy bonito y muy gratificante".

UN LATRE EVOLUCIONADO

Lo que la gente ve sobre las tablas es "un Latre que lleva ya casi 25 años de actividad pero que ha evolucionado y sigue siendo igual de loco". Mucho personajes y mucho que contar para un público que "se sigue sorprendiendo y a mi me encanta". De hecho "el que nunca me ha visto en directo me dice: ¡Qué despliegue! Y el que me ha visto, oye, ha habido una evolución y una mejora".

Este show requiere que el humorista tenga que estar "al día de todo porque este espectáculo tiene mucha actualidad y me encanta que el público diga: ¡Pero si esto ha pasado hoy! ¿Cómo lo tiene ya metido?". Y ponía el ejemplo de Zaragoza: "Aquí habrá que hablar del autobús eléctrico, de Fuentes y su fichaje por el Zaragoza, a ver si hay dinero suficiente para reestructurar La Romareda o de la sequía... Para mí es muy bonito que la gente vea que no es un show cerrado. Que llego, lo hago y me voy".

VINCULACIÓN CON ARAGÓN

Habrá imitaciones locales como Enrique Bunbury o grandes referentes del humor como Fernando Esteso, Paco Martínez Soria, Marianico el Corto... "En mi mundo hay grandes referentes", explica Latre, "como por ejemplo la gente de Oregón Televisión o Javier Coronas... Al final tiene que haber gente de aquí y tienen que aparecer sin duda".

Y finalmente, el showman nos explicaba el vínculo que tiene con nuestra tierra: "Bueno... Si yo tengo sangre aragonesa. Mi bisabuelo era de Sietamo, en Huesca, y tengo primos y tíos abuelos que todavía vienen a cada show y que van a venir a verme. Con lo cual siempre tengo esa energía sanguínea". Confiesa que ha probado los dulces de la panadería de este municipio ("¡No te puedes imaginar! Pero no me conviene..." y que espera a todo el que quiera pasarse por el Auditorio los próximos días 9 y 10 de septiembre.

