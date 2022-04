Carles Sans: "El humor es un arma maravillosa para evadirse de todos esos miedos del día a día"

¿Quién no se ha reído, aunque solo sea un poquito, con el humor mudo de 'Tricicle'? Pues bien, ahora uno de sus miembros rompe su silencio 40 años después para desvelar todos los entresijos de este trío cómico. El espectáculo '¡Por fin solo!', de Carles Sans, se podrá disfrutar desde el próximo jueves 21 de abril hasta el domingo 24. Los tres primeros días la función empezará a las 20.00 horas, mientras que la última tendrá lugar a las 19.00 horas.

Hemos podido charlar con él en COPE Zaragoza y, entre otras cosas, ha explicado lo necesario que es el humor actualmente: "Estamos necesitados de que realmente se nos distraiga de ese miedo permanente que está instalado en todos nosotros. Cuando no es una crisis económica es una pandemía, o un volcán o una guerra... El ser humano necesita evadirse, distraerse de todos esos miedos que día a día vamos adquiriendo. Y el humor es un arma maravillosa. Es inofensiva y muy reparadora".

Así las cosas, esta representación contará anécdoras reales de 'Tricicle'. Será ponerle voz a esos 40 años de recorrido. Desde sus inicios hasta historias de sus giras mundiales. Cuenta Sans, además, que recientemente ha estado con este espectáculo un total de 11 semanas en Barcelona y que todos los días ha registrado llenos.

Un espectáculo "en el que he tenido que dejar anécdotas fuera" porque si no hubieran sido horas y horas de historias. Una representación en la que "reviento a hablar, después de 40 años de silencio", asegura Sans, que añade que "me planteé la posibilidad de hacer algo distinto pero en solitario y lo que no podíamos hacer era lo mismo que con 'Tricicle', eso es inimitable y, más, solo", así que se decantó por "hablar".

Historias reales aunque algunas parezcan "imposibles e inverosímiles" que buscarán la risa del público que se acerque hasta el Teatro Principal y que servirá para hacer un viaje en el tiempo y recordar los grandes momentos de este trío que ahora nos traslada una de sus tres patas: Carles Sans.

