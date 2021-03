Campuzano: "El ocio nocturno es el más abandonado, nos están matando día a día"

Llevan más de un año cerrados y nadie les ofrece una solución al terrible momento que atraviesa el sector del ocio nocturno. Mientras que se ha ido abriendo la mano con el resto de establecimientos relacionados con la hostelería, se han ido ampliando aforos, permitiendo el consumo en el interior, abriendo las terrazas… los locales de copas, los pubs o las discotecas, siguen cerrados desde hace 345 días.

Hoy los empresarios del sector se han vuelto a concentrar a las puertas del Palacio de la Aljafería, coincidiendo con el pleno que se ha celebrado en las Cortes de Aragón. Y mañana volverán a hacerlo para mostrar su indignación con lo que está ocurriendo y volver a reclamar unas ayudas que no terminan por llegar para un sector que agoniza. Aseguran sentirse engañanados, con las mentiras y falsas promesas de la administración e insisten en que el Gobierno de Aragón se ha equivocado al prohibir las apertura de estos locales sin ningún criterio técnico.

Llevan 345 dias con los negocios cerrados, sin ingresos, pagando gastos e impuestos y realizando un importante sacrificio a la espera de una noticia como es la de la reapertura, que no termina por llegar. Aseguran que el sector del ocio nocturno en Aragon vive el peor de los escenarios de toda España. Una situación que califican de insostenible. Se sienten desamparados e ignorados por parte del Gobierno de Aragón… y no parece que esto vaya a tener visos de solucionarse ante el aumento de casos que se está registrando. Es más, acusan a los disntintos consejeros del Ejecutivo aragonés, de no hacer nada y de pasarse la pelota unos a otros desde el 13 de marzo del año pasado.

