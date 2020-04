El campo aragonés alerta: "De seguir así, muchas explotaciones se van a arruinar"

El campo hace un llamamiento, un grito de alarma. La época de cosecha a las puertas en el calendario y no va a haber gente suficiente para trabajar en el sector de la fruticultura. "De seguir así hay muchas explotaciones que se van a arruinar. Los que quieren trabajar no pueden, y los que pueden, no les da la gana". Son palabras de Vicente López, fruticultor y responsable de relaciones laborales de UAGA.

Este miércoles ha estado en los micrófonos de Herrera en Cope Aragón y ha alertado de la situación actual que vive el campo. "En Aragón es una campaña esencial tanto para la economía del territorio como para la de los profesionales. Implica a un gran número de personas y hay mucha gente alrededor de la fruta. A fecha de hoy no parece que sobrepasemos el 50-60 por ciento de mano de obra y no vamos a llegar al objetivo de 120.000 empleos".

El calendario de recolección es el siguiente: primero se empezará por la zona de la Litera y de Mequinenza. Después viene Bajo Aragón-Caspe, Valdejalón y finalmente la comarca de Calatayud. Ese el plan de ruta incial, como cada temporada, con la salvedad de que en esta las cosas, por la falta de mano de obra, pinta un poco más complicada.

Los motivos por los que se está en esta situación los ha explicado López: "Históricamente en el sector agrario nunca ha venido la gente del paro al sector de la fruticultura. Las personas que estén en el paro pueden trabajar sin perder el paro o la totalidad del mismo. En España y en Europa, históricamente, el 50% del empleo ha sido gente de Rumanía, Bulgaria, Marruecos, Senegal o Mali, entre otros. Gente que ahora no está en España, que ese es otro problema. Es complicado que ahora puedan venir".

TOMAR EJEMPLO DE EUROPA

El responsable de relaciones laborales de UAGA ponía el dedo en la llaga y nos invitaba a mirar lo que están haciendo otros países europeos. "Mientras en Francia, Inglaterra o Alemania, están llevando gente y haciendo controles sanitarios en origen y en destino, viendo que están en condiciones, en España esto está totalmente prohibido. Eso agranda el problema", ha explicado.

Señalaba, además, que "el transporte es otro problema, se está moviendo la gente por los que vienen todos los años y si se puede hacer algún tipo de movimiento, harán lo que puedan, pero de momento no se puede", señalaba en referencia a la mano de obra que pueda venir de otros territorios.

BOLSAS DE TRABAJO INSERVIBLES

Por otra parte, López también ha hablado de las bolsas de trabajo de los servicios de empleo. Bajo su punto de vista, son de muy poca ayuda: "Solamente en Zaragoza capital, el 93% de la bolsa de trabajo está compuesta por personas que no pueden trabajar por problemas de legalidad. 6.000 personas sin papeles, que no pueden trabajar. En otros países los están legalizando para que puedan trabajar. Son personas que quieren trabajar y no vienen a quitarle el trabajo a nadie. Es un perfil diferente a la persona que está en el paro".

En su caso personal, este fruticultor tampoco es ajeno al problema, al que también ve acercarse poco a poco: "Todo el mundo está asustado. Está llegando una campaña que en cosecha puede ser buena, pero nos cansamos de oir que somos sector esencial y estratégico y no nos lo están poniendo fácil". Y volviía a dejar otro mensaje alto y claro: "De seguir así hay muchas explotaciones que se van a arruinar".

