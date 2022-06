Zaragozanos ante el calor: "En el desierto viven, así que nos adaptaremos"

"Lo llevo fatal sobre todo para dormir" o "No puedo con mi alma" son alguna de las frases más repetidas entre los zaragozanos durante estos días de intenso calor. Hemos salido a la calle para hablar con los vecinos de la capital aragonesa y ver cómo intentan sobrellevar esta semana de altas temperaturas en Zaragoza. De momento ya hemos rozado los 40 grados y los termómetros seguirán subiendo hasta llegar a los 43 el próximo viernes.

"O duermes con aire acondicionado o al lado de la ventana, sino es imposible", nos comentaba un joven zaragozano. "Yo pongo el aire acondicionado en el salón y ahí me quedó", nos decía una niña que regresaba al colegio en horario de tarde acompañada por su madre. Y es que en Aragón, el departamento de Educación no se plantea, como ocurre en otras comunidades, alterar los horarios lectivos para que los escolares no se vean tan afectados por las altas temperaturas.

"Llegó a casa y me quedó sin ropa", nos decía otra vecina del centro de Zaragoza; mientras que otros zaragozanos optan por "bebida, agua e intentar estar lo menos posible al sol".

Eso sí, no todo el mundo lleva tan mal el calor. "Yo no tengo aire acondicionado y sí tengo dos ventiladores pero aún no los he enchufado", nos decía una zaragozana muy concienciada ante el cambio climático. "No te acostumbras, pero como tenemos tan poco cuidado con la naturaleza que esto es lo que obtenemos. También en el desierto viven, así que aquí ya nos adaptaremos", afirmaba.

ALERTA ACTIVADAS

La alerta naranja se activa en la Ribera del Ebro durante los próximos cuatro días y el Ayuntamiento de Zaragoza también ha puesto en marcha hasta el viernes la alerta naranja del Plan de Emergencias con, entre otras medidas, la bajada de precio de las entradas a las piscinas municipales o la presencia de voluntarios de Protección Civil en parques y espacios abiertos.

El calor ocasiona también riesgo de incendios forestales activándose la alerta naranja en tres cuartas partes de la comunidad. El resto también está en alerta pero de nivel amarillo. Las posibles tormentas unidas a rachas fuertes de viento son los principales factores de riesgo. De hecho, este lunes ya hubo cuatro incendios que quedaron extinguidos en Rueda de Jalón, Sariñena, Barbastro y el Pueyo de Araguás.

