Al Jazeera elige el Palacio de La Aljafería para contar cómo afronta España la nueva normalidad

El Palacio de la Aljafería ha acogido este fin de semana la grabación de un reportaje para la cadena de televisión árabe Al Jazeera sobre la vuelta a la normalidad del espacio histórico y la recepción de turistas y visitantes tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo.

Tras permanecer cerrado durante tres meses, el palacio taifal reabrió sus puertas el pasado lunes 15 de junio con las medidas de seguridad pertinentes, entre las que se encuentran el uso obligatorio de mascarillas, el mantenimiento de la distancia de seguridad o la sustitución de folletos y otros materiales por códigos QR para su acceso electrónico, y de forma gratuita, en aras de fomentar el turismo en la Comunidad. Desde ese momento, ha registrado un total de dos mil quinientas reservas para visitar el monumento.

En este sentido, el corresponsal de Al Jazeera en Madrid Aiman Zoubir ha mostrado interés por "descubrir y dar a conocer cómo vuelve la gente a lugares míticos y emblemáticos, como la Aljafería, tras la pandemia", pero también por "averiguar la realidad de estos lugares", así como "historias curiosas" acerca de su construcción y legado histórico. "Desde la corresponsalía de España enviamos todo tipo de noticias, abarcamos muchísimas cosas y, sin duda, la Aljafería es un sitio conocido internacionalmente", ha añadido.

De igual forma, una de las visitantes, Ana Martín, procedente de Madrid, ha asegurado que no es la primera vez que visita el palacio de la Aljafería, al que ha calificado como "una joya arquitectónica que no tiene nada que envidiar a la Mezquita de Córdoba o a la Alhambra de Granada", pero que "debería tener más difusión". No obstante, en cuanto a las medidas de higiene y seguridad ha explicado que le parecen "correctas", aunque "se debería reducir el uso de plástico al pasar el control de acceso".

El reportaje, que ha tomado a la Aljafería y a su desescalada como protagonistas, se emitirá a partir de las próximas semanas en el programa 'Las mañanas de Al Jazeera', pero también formará parte de alguna de las piezas que componen los informativos, se difundirá en redes sociales y llegará a "una audiencia de más de veinte millones de personas de todo el mundo", tal y como ha apuntado Zoubir.

