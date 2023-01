Cada tres días hay un suicidio en Aragón

Cada tres días una persona se suicida en Aragón. En nuestra comunidad se producen al año entre 110 y 115 muertes por esta causa. En España son más de 4.000. Unas cifras de suicidio nunca antes vistas desde que hay registros y que afectan cada vez más, a la población adolescente.

El suicidio siempre ha sido una realidad preocupante que se ha incrementado en los últimos años. Antes era una tema tabú, pero ahora se habla cada vez más de esta realidad. De hecho, 9 de cada 10 personas que se suicidan ya lo habían advertido previamente de forma directa o indirecta. Por ello, hay que estar muy alerta como nos ha contado Isabel Irigoyen, coordinadora de la estrategia de prevención del suicidio en Aragon: "Hay que hablar. Muchas veces los jóvenes y adolescentes pueden tener un mal momento, como tenemos todos, pero a esa edad es mucho más fácil que se desencadene la impulsividad y se pasé al acto. Por eso es importante que hablen y que el interlocutor sepa qué hacer".

"Ante el suicidio lo primero es escuchar, no criticar, no minimizar ni reírse"

Tras el suicidio hay problemas de salud mental como la depresión. Por eso, la ayuda profesional resulta fundamental: "En el 90% de los casos son problemas de salud mental. Una de cada dos personas que se suicida tiene una depresión detrás. Lo que vemos cuando atendemos a personas en riesgo es que el sufrimiento que tienen es tan insoportable que prefieren quitarse de en medio porque piensan que toda la vida va a ser igual. Por eso hay que salvar ese momento como sea para intentar que no den el paso al acto"

"Lo primero es escuchar, no criticar, no minimizar ni reirse. Debemos saber cuál es el motivo y a partir de ahí, actuar. Si hay un riesgo inminente, hay que proteger a esa persona como sea. En caso de que no sea tan grave ni inminente, se puede solicitar ayuda de un profesional. Lo importante es que siempre que una persona nos diga que no quiere vivir, debemos prestarle atención", afirma Irigoyen.

Para prevenir el suicio entre los jóvenes, el Gobierno de Aragón, de la mano del Centro de Investigación Biomédica, ha puesto en marcha una campaña en redes sociales con la rapera zaragozana Chata Flores. Su vídeo ya ha recibidio más de 100.000 visitas.

