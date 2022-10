Cabezudos y 'Río y Juego', los espacios favoritos de los niños en estas Fiestas del Pilar

Los más pequeños están viviendo con muchas ganas estas Fiestas del Pilar. Su regreso después de dos años de pandemia ha hecho que se puedan recuperar algunos de los espacios y actividades tradicionales para los más jovenes. En todos ellos se viven las Fiestas sin restricciones.

Los cabezudos son una de las actividades que más están triunfando en esta agenda pilarista. Cada día recorren un barrio diferente de la capital aragonesa para que los niños y niñas de todos los distritos puedan disfrutar de la presencia del Morico, la Pirala o la Forana que son además, algunos de los personajes más queridos.

"La Forana es mi favorita porque encorre muy bien, los demás no nos siguen el ritmo", nos contaba un joven zaragozano en COPE. "Me da miedo desde pequeña, nunca me han gustado pero aún así vengo a pasar un rato divertido con los amigos", afirmaba otra zaragozana.

Algunos de estos cabezudos como el Morico, también nos ha contado que lleva más de 30 años saliendo a encorrer a los niños y jovenes en las Fiestas del Pilar. Por ello, este 2022 lo afronta con más ganas que nunca después de los dos años de pandemia.

Otra zona que está acumulando miles de visitantes es "Rio y Juego", en el recinto de la Expo. María, miembro de la PAE que gestiona esta actividad, nos ha contado en COPE cuál es la filosofía de este conocido espacio: "Es un espacio de juego muy grande subdividido en diferentes zonas pensadas para lo más pequeños de menos de 2 años pero también para los jovenes de 13 o 14 años. Hemos intentado además confeccionar todo con material reutilizable para asociar estos espacios con los objetivos de desarrollo sostenible. Además, es un juego libre para estar contentos y disfrutar, no para competir".

