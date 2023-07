Héroes contra la despoblación

España es uno de los países de Europa donde más se está acelerando la despoblación en el medio rural. Y el problema no solo es ese, sino que la poblacion en los pueblos tiene cada vez más edad y con ello, se complica la supervivencia de estos municipios. Es lo que se llama la España Vaciada, pero también hay iniciativas que buscan combatir todo esto. Una de ellas es“Se buscan héroes” y promociona el empleo y el emprendimiento en jóvenes menores de 30 años fomentando especialmente que se instalen en el medio rural.

"Quienes deciden emprender apuestan por tiendas online, aplicaciones móviles y otros temas tecnológicos, pero también hay autónomos como diseñadores gráficos que crean su propia empresa u otras personas que optan por negocios más tradicionales como un bar, una tienda o un restaurante", nos cuenta David Lopez es el impulsor de este programa.

Pero no solo se puede emprender o trabajar en el medio rural, sino también vivir en los pueblos trabajando a distancia. Y es que el teletrabajo ha abierto todo un mundo laboral de nuevas posibilidades. "Ha sido el aspecto más positivo de la pandemia que tuvimos. Nos certificó que podemos trabajar en muchos sectores a distancia sin que se afecte a la producción".

RAQUEL, ANA Y CAMINO. TRES HEROINAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

En Aragón, el programa “Se buscan Heroes” se pone en marcha por primera vez y entre sus participantes está por ejemplo, Raquel. Estudia Comunicación Audiovisual y además de buscar un empleo, también tiene su propia productora. Afirma que a los jóvenes les cuesta mucho encontrar un trabajo estable. Y es que en muchas ocasiones las empresas pretenden que encadenen unos contratos de prácticas con otros. Una opción que no da a los jovenes ni estabilidad laboral ni empleo de calidad: "En España cuesta encontrar tu sitio. He hecho muchas prácticas y después, siempre buscan otro alumno de prácticas, no contratan a nadie".

Así que, ante este panorama, Raquel no descarta trasladarse al medio rural. Considera que son muchas las ventajas de emprender en un pueblo, por ejemplo, los costes de establecimiento de un negocio son menores, hay menos competencia y es más fácil darse a conocer. El marketing de boca a boca funciona mucho mejor: "Es un ambiente muy distinto al de las ciudades. La gente es más cercana, más abierta y me planteó buscar allí un trabajo".

Otra de las participantes en este programa es Camino. A ella le gusta trabajar de cara al público y le encantaría poder montar un negocio junto a su pareja. Trabajando por cuenta ajena sus experiencias, dice, no han sido demasiado positivas. "Los jóvenes sufrimos una explotación en la que nos piden hacer muchas horas por un sueldo que es una miseria. Eso hace que terminemos quemados y dejemos de tener ilusión por un trabajo que al principio sí nos gustaba. Los jóvenes sufrimos ansiedad por miedo al rechazo en las entrevistas de trabajo porque nos piden requisitos que son imposibles de cumplir si no te dan la oprotunidad de tener una experiencia laboral previa", afirma Camino.

El programa “Se buscan Heroes” se pone en marcha por primera vez en Aragón pero en otras zonas de España como Galicia ya se han realizado otras ediciones que han derivado en la formación de negocios como “Heroes para la ciencia”. Ana es quien lo ha puesto en marcha creando ya 10 puestos de trabajo. Se trata de un negocio de divulgación científica de forma amena y cercana en colegios, cumpleaños, bodas o campamentos. Un trabajo que realiza desde un pueblo de menos de 5.000 habitantes.

"Empecé mi emprendimiento con menos de 30 años y recibí una subvención para mujeres rurales. Fue un dinero que al principio me ayudó un montón. En el medio rural es muy importante la colaboración entre autónomos y empresas. Nos ayudamos mutuamente. Lo único que vas a necesitar es el coche para desplazarte si vives en un pueblo. Lo más dificil es darte a conocer pero una vez que lo consigues, desde el medio rural puedes hacer exactamente lo mismo que haces desde una ciudad", asegura Ana.



El programa “Se Buscan heroes” está impulsado por el Fondo Social Europeo y la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio. Es por tanto 100% gratuito para todos los participantes. Tienes mas informacion en la web sebuscanheroes. es

