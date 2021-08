El anuncio falso del que todo el mundo habla

¿Broma o realidad? Es la duda que muchos han tenido al leer un anuncio publicado en Internet en el que se busca compañero de piso negacionista en Zaragoza. Sin comprobar su autenticidad, el anuncio se ha hecho viral en redes sociales y ha llamado la atención de numerosos medios de comunicación a nivel nacional. El lenguaje utilizado en el anuncio y los particulares requisitos que se piden en esta búsqueda de compañero de piso ya hacían dudar de si realmente se trataba de un verdadero anuncio o si, por el contrario, todo es una broma para llamar la atención en redes sociales.

No es difícil comprobar que todo se trata de una broma. La supuesta vivienda está ubicada en la Calle Debussy de Zaragoza. Es una calle que ni siquiera existe, ni en el barrio de Montecanal ni en ningún otro de la capital aragonesa. Esta calle en honor al compositor francés Claude Debussy se encuentra en ciudades como Málaga o Las Palmas de Gran Canaria, pero no en Zaragoza. A pesar de la falsedad del anuncio, hay medios de comunicación que han llegado incluso a debatir sobre la legalidad de los requisitos que el anunciante solicitaba a su compañero de piso.

UN ANUNCIO FALSO QUE NO DEJA A NADIE INDIFERENTE

"Alquilo habitación con balcón y baño completo en piso de residencial de lujo en Zaragoza. La habitación tiene todas las comodidades. En el piso vivo yo solo y cocino increíblemente", se puede leer en este anuncio. En la vivienda, ubicada en el barrio de Montecanal, se alquila esta supuesta habitación por 400 euros lo que, teniendo en cuenta los actuales precios de alquiler, no está nada mal.

La oferta deja de ser tan apetecible si seguimos leyendo el anuncio. "Lo único que no hay en la casa es televisión, ni se admite", algo que ya empieza a sonar extraño. "El candidato o candidata debe caerme bien, de buenos hábitos, ser inteligente y negacionista del coronatimo", podemos leer a continuación.

Falso anuncio de alquiler de piso publicado en Internet / MILANUNCIOS.COM





Según el anunciante su compañero de piso no puede ser "ni triste ni pusilánime" ni tampoco puede estar todo el día "frotándose con el gel hidroalcóholico". El anunciante pretende que su compañero de piso no lleve mascarilla ni en la vivienda ni fuera de ella. "Prohibida la mascarilla tanto dentro como fuera de casa. Si me engañas y te veo fuera de casa con bozal, te tiro a la calle", advierte el anunciante. Demostrar que no se ha recibido ninguna dosis de la vacuna frente a la COVID es otro de los requisitos indispensables de esta extraña oferta de alquiler.

El anuncio, ante el debate generado y su repercusión, ha sido borrado de Internet (en el portal Milanuncios.com) pocos días después de hacerse viral. El anunciante por cierto, tenía como nombre John McAfee, fundador del famoso antivirus "McAfee". Un fake en toda regla.

