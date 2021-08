Está claro que la huerta zaragozana tiene calidad sufiente para competir en cualquier mercado. Acelga, borraja, tomates... los productos más sabrosos y saludables de nuestra tierra son los que vende Benito Beltrán en su “Frurtería Sabores”. Una frutería pequeñita ubicada en el Paseo Cuellar número 55. La historia de Benito es una historia de superviviencia. El tuvo que reinventarse tras perder su trabajo hace 8 años. Benito tarabajaba en una empresa de carrocera de autobuses. En un momento dado la empress quiebra y el personal es despedido. Él viene de una familia de agricultores que llevan más de 50 años trabajando la huerta zaragozana y es por eso que decide lanzarse a buscar su futuro a través de una futería.

“Frutería Sabores” es una auténtica frutería de barrio con atención al cliente, “no nos gusta el autoservicio” aclara Beltran. La verdura que venden es de la que cultiva la famlia en la Cartuja Baja. Y naturalmente todo el producto es kilómetro 0 “En menos de tres horas recogemos al verdura y la vendemos”, nos cuenta.

Los tomates, por ejemplo, son uno de los puntos fuertes que trabajan. “Conpcemos el sector del campo y buscamos en el mercado cuando estamos fuera de temporada”, explica Benito, que cuenta que pierden mucho tiempo para encontrar “el tomate que sepa a tomate”.

VENTA ONLINE

Pero en un momento dado, Benito da el salto a la venta online. Cuando llevaban un año y medio abiertos y viendo que el negocio iba bien, baraja la posibilidad de montar otra tienda. Pero “piensas en los gastos, el local, el personal que necesitas...”, al final, Benito decide apostar por una opción más económica en principio. La venta online. “Es difícil porque no es como comprar una televisión, el género no lo ve nadie. Así que selceccionas lo mejor para el cliente online porque que no ve el género”. Es más, según Beltrán, “El 80% de los clientes de online no saben ni dónde tenemos la tienda física”.





Para tener éxito en esto de la venta por internet, Benito contactó con “Mi comercio en la red”. “Nos han asesorado sobre todo de redes sociales. Descubres que son herramientas muy potentes que te ayudan a llegar a mucha más gente y no solo de Zaragoza”. En “Frutería Sabores” trabajan de dos maneras. Por web (https://www.saboresfrutasyverduras.com/), donde se hace el pedido 24 horas antes y y la dia siguiente se les hace la entrega a los clientes en el horario que han pedido. Y el servicio de recogida en tienda. Este se hace bien por llamada de teléfono o bien por Washap. Los clientes hacen el pedido y cuando están preparados Benito les avisa y pueden pasar a recogerlo en tienda sin hacer fila. Al final lo que está haciendo Benito Beltrán es conjugar el oficio más tradicional como es la agricultura de kilómetro 0 con lo más moderno en ventas. Y esa es una fórmula que está teniendo muchísimo éxito.





