Bellido: "Los juicios paralelos causaban un gran daño a la imagen de la justicia y a las personas implicadas"

¿Cuál es el nivel de trabajo que, ahora mismo, tiene la justicia en Aragón? ¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar en este departamento desde que se inició la pandemia? Sobre estos y muchos más temas hemos querido hablar desde COPE Zaragoza este jueves con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido.

Se han adaptado a la nueva forma de trabajar y cada vez es más común ver la celebración de juicios de manera telemática. También comenta que el flujo de actividad, de trabajo, se encuentra, fundamentalmente, en la jurisdicción civil. "Hay mucha materia de los derechos de los consumidores", afirma, y añade que sobre todo es "con las denominadas cláusulas suelo o las denominadas tarjetas revolving... Es, tal vez, donde hay una mayor afluencia de litigiosidad".

Sobre lo que también le hemos preguntado es por los denominados juicios paralelos que, muchas veces, desde la propia prensa se llevan en torno a un proceso judicial. En este sentido Bellido se ha mostrado muy claro: "Esto genera perjucios siempre: sea un jurado popular (todavía más) o sea un juez profesional. En definitiva, lo que está sucediendo es que mientras se está celebrando el juicio, en los medios salen las declaraciones de quienes declaran en el juicio o de quienes son parte, o de los abogados. Eso genera una imagen o una percepción de cuál va a ser el resultado del juicio, un prejuicio en los ciudadanos, que luego hace que lo mejor se sorprendan de que no coincida con la sentencia que se dicta en ese juicio".

Sobre esta cuestión ha ahondado aún más el presidente del TSJA y ha afirmado que "los jueces, o el juraro, cuando resuelven lo hacen aplicando una serie de garantías" recuerda que "también hay una serie de principios básicos como la presunción de inocencia, el 'in dubio pro reo', etc...". Y ha asegurado: "Esos juicios paralelos causaban un gran daño a la imagen de la justicia y ya no digamos a las personas que estaban implicadas en esos juicios".

TUROLENSE ORGULLOSO

Bellido, además, asegura que su actividad profesional, por la responsabilidad que lleva a sus espaldas, le quita más tiempo del que le gustaría para estar con su familia. Que en ocasiones ha tenido que llevarse el trabajo a casa para realizarlo con algo más de tranquilidad y que se siente orgulloso de ser de Teruel aunque "solo viví allí hasta los 11 años". No obstante, cuando le preguntan de dónde es "mi mujer dice que de Aragón, pero yo digo de Teruel".

Cuenta también que el ser presidente del TSJA de su tierra es "un gran orgullo y una gran satisfacción" aunque reconoce que "tiene dificultades, hay momentos mejores y peores" aunque hace una "valoración positiva de todo". Saca pecho de la aplicación de las nuevas tecnologías en el sector de Aragón y que "lo que más llena en este puesto es atender las necesidades de otros jueces de la Comunidad Autónoma".

Síguenos en Twitter y Facebook