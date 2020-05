La Basílica del Pilar está lista para su reapertura con la Fase 1 de la desescalada

El próximo lunes, con la implantación de la fase 1 del proceso de desescalada, la Basílica del Pilar de Zaragoza podrá de nuevo abrir sus puertas. Ya está todo listo tras las labores de limpieza, desinfección, mantenimiento y reorganización de los espacios que se han llevado a cabo estos días para poder reabrir el templo al culto.

El aforo será limitado a unas 200 personas, tal y como establece la normativa que regula las fases de la desescalada, que permite la apertura de lugares de culto con una limitación de aforo del 30%. Se guardará un especial cuidado con las normas de seguridad e higiene. Para ello contará con personal que controle las entradas y salidas al templo.

El personal de seguridad controlará las entradas y salidas al templo | ARCHIDIOCESIS DE ZARAGOZA

Habrá dos zonas diferenciadas dentro de la Basílica: una para la oración y otra para la celebración de las misas, que mantendrán los horarios que tenían antes del cierre temporal como explicaba en COPE, el delegado episcopal de medios de comunicación, José Antonio Calvo: “En el Pilar, un templo tan grande y con estas características, se van a diferencias bien dos sectores: el sector de la Santa Capilla dedicado exclusivamente para la oración y para el sacramento de la penitencia, por su acceso por la puerta baja. Y el segundo espacio será el del Altar Mayor donde tendrá lugar la celebración de la Santa Misa”.

No se suprimirá ni se aumentará el número de misas, lo único que el acceso y la salida serán por la puerta alta. “El equipo de seguridad se encargará -según Calvo- de realizar del modo más respetuoso, más responsable y exigente, el cumplimiento de la normativa sanitaria y de higiene porque no está reñida la fe con la razón que nos invita a tomar todo este tipo de precauciones”. Los horarios de las misas seguirán siendo a las 9.00, las 10.00, las 11.00, las 12.00 y las 13.00. También se oficiará a las 17.00, las 18.00, las 19.00 y las 20.00.

José Antonio Calvo ha explicado en COPE que “va a ser una vuela a la normalidad de forma escalonada, combinando la responsabilidad con la alegría de poder volver a celebrar el culto en nuestros templos. En cualquier caso, vamos a seguir los dictámenes y las exigencias de las autoridades sanitarias”. Como medida de higiene para evitar contagios, no se podrá besar el pilar de la Virgen ni el resto de imágenes del interior de la Basílica. Además, en las pilas no habrá agua bendita. Para garantizar la distancia social, se delimitará en qué bancos es posible sentarse y en cuáles no. Y una vez abra sus puertas este lunes, el Pilar se someterá a una exhaustiva limpieza diaria.

Coincidiendo con la reapertura de la Basílica, la iniciativa “24 horas con la Virgen del Pilar” se interrumpe no sin haber cosechado durante los 51 días que ha estado activa un millón de visitas. “Visitas que -según Calvo- han llegado desde Australia, desde Rusia, desde África, desde los pueblos hermanos de América… Un interés creciente por la Virgen del Pilar en Italia, Polonia o Francia. Muchos mensajes, miles y miles de peticiones y agradecimientos… Es nuestro deseo poder mantener este servicio más adelante para que quien quiera, desde cualquier parte del mundo, pueda mantener viva la devoción a la Virgen del Pilar”.

