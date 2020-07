Baleares y Canarias, destinos estrella desde el Aeropuerto de Zaragoza

Llegan las vacaciones. El momento más esperado del año para muchos que, en circunstancias normales, estarían ya preparando su maleta para iniciar viaje a cualquier destino de Europa o del Mundo. Sin embargo, este verano nos quedaremos en España. Tras la ilusión que despertó entre los viajeros la salida del estado de alarma, ahora se viven momentos de incertidumbre que afectarán al turismo durante los próximos meses.

"Tras levantarse el estado de alarma, los viajeros estaban felices, había ganas de viajar. Sin embargo, un par de semanas después todo es incertidumbre. La gente tiene dudas de a dónde y cómo puede viajar", Jorge Moncada, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón.

El turismo nacional y en especial, el turismo de interior con el Pirineo al frente van a despuntar este verano. Andalucía y las islas son otros de los destinos favoritos de los viajeros este verano. Los vuelos a Menorca operados por la compañía Volotea fueron los primeros, hace apenas dos semanas, en operar desde el Aeropuerto de Zaragoza después del estado de alarma. Volotea tambien ofrece vuelos a Ibiza y Mallorca. Por su parte, Vueling y Binter centran su oferta en las Islas Canarias. Los primeros vuelos con destino a Tenerife partieron de tierras aragonesas la semana pasada. "Canarias y Baleares son los destinos estrella de este verano", nos cuenta Jorge Moncada.

Por su parte, Rumania estrenó las rutas internacionales el pasado 2 de julio. Y mientras, Ryanair ha recuperado ya las rutas a Bruselas y Londres, cuya frecuencia llegará a ser de 3 vuelos semanales en el mes de agosto. También en agosto desde el día 16, se reactivan los vuelos a Milán, aunque todavía quedan muchos pendientes. "Estamos a la espera de algunos vuelos muy esperados como los de Santiago, Lisboa o Roma", afirma Moncada. Lo que todavía no estarán disponibles son los vuelos charter planeados para los próximos meses. Se han suspendido viajes programados a Polonia, Centro Europa o Egipto.

Zaragoza recupera la conexión con Bruselas / EUROPA PRESS

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO DE ZARAGOZA

El ritmo habitual de operaciones desde el Aeropuerto de Zaragoza tardará en recuperarse por completo. "Tenemos unas 35 - 40 frecuencias semanales. En agosto nos empezaremos a acercar a cifras de 2019 y progresivamente se irá recuperando la normalidad total", afirma en COPE Marcos Díaz, director del Aeropuerto de Zaragoza.

Para intentar garantizar la seguridad al máximo se han puesto en marcha medidas de higiene y desinfección que los viajeros deberán cumplir mientras permanezcan en el Aeropuerto de Zaragoza. La principal novedad es que no pueden entrar acompañados en las instalaciones. Lo que está llamando la atención de muchos viajeros que llegan al Aeropuerto de Zaragoza es que si su vuelo es nacional no se realizan controles de temperatura. Algo que sí se hace en cambio, en vuelos internacionales. Una labor para la que se ha contratado personal adicional. También llama la atención que mientras estas en el Aeropuerto se deba mantener la distancia de seguridad, pero ello no sea así en los aviones, en los que los asientos se llenan por completo y no se deja espacio en la cabina entre pasajeros.

El Aeropuerto de Zaragoza recibe a los primeros viajeros del verano / AEROPUERTOS.NET

EL AEROPUERTO TERUEL TENDRÁ VUELOS DE PASAJEROS

Mientras, el aeropuerto que pronto comenzará también a disponer de vuelos de pasajeros es el de Teruel. Hace apenas unos días consiguió la autorización definitiva. Antes de que las compañias comerciales lleguen al Aeropuerto de Caudé comenzarán a operar los vuelos charter.

De momento si por algo está destacando el Aeropuerto de teruel es por disponer de 115 aeronaves estacionadas en sus instalaciones. Entre ellas están los aviones más grandes del mundo: 9 aeronaves con capacidad para 900 personas. Además, durante el estado de alarma el Aeropuerto de Teruel se convirtió en el que más aviones tenía estacionados de toda Europa. Si viajas en avión este verano recuerda, para evitar aglomeraciones, realiza tu chek-in online, lleva preparada tu tarjeta de embarque y si tienes un viaje largo, coge varias mascarillas: deberás renovarlas cada 4 horas.

