36 bailarines de toda España se dan cita en el XVII Festival de Danza 'Trayectos'

Este jueves 20 de agosto da comienzo la décimo séptima edición de Trayectos, el Festival Internacional de Danza Contemporánea, que se va a celebrar en Zaragoza hasta el 23 de agosto. Por la capital aragonesa pasarán en estos cuatro días hasta 15 compañías locales y nacionales. Los ciudadanos podrán disfrutar de la danza en espacios no convencionales como el Anfiteatro del Centro Cívico Valdefierro o el Claustro del Centro de Historias.

Habrá un total de 16 espectáculos en los que participarán hasta 36 bailarines de todo el país. El acceso a todas las actuaciones es libre, pero en esta edición, para mantener las medidas de seguridad y cumplir con todos los protocolos, será necesario reservar plaza con antelación a través de la web de Ibercaja.

Arranca la programación este jueves con el estreno de “Entre”, un espectáculo a cargo de María Ganzaraín y Yeinner Chicas (Aragón – La Rioja). Será a partir de las 20.00 horas, en el Centro Cívico Valdefierro, para continuar con la compañía gallega Colectivo Glovo y su espectáculo “Mapa”, con el espectáculo “Virita Criosa” a cargo de la bailarina residente en Zaragoza Ingrid Magrinyà, y con la compañía madrileña Nowhere Theatre y el espectáculo titulado “El lago d ellos cines (el pequeño)”.

Con motivo de la pandemia, se realizará control de aforo, se dispondrán de los asientos cumpliendo las distancias de seguridad requeridas en el momento de la celebración del festival, aunque será obligatorio el uso de mascarilla. También, habrá gel hidroalcohólico y se llevará a cabo el acceso y desalojo de forma escalonada. El personal de Trayectos dispondrá de los materiales sanitarios necesarios para protegerse y proteger al público asistente y llevará a cabo la desinfección diaria de los espacios.

El viernes 21 de agosto, en el Centro Cívico de Valdefierro, a partir de las 20.00 horas actuarán: Circle of trust (Aragón) con "Laberintos", Laura Val y Ariadna Llussà (Aragón – Cataluña) con "Plural" (Estreno), Janet Novás (Galicia) "Feelings" y Full Time Company (Madrid) con "Moy Je" (Circuito Acieloabierto 2020).

El sábado 22 de agosto las actuaciones van a ser en el Centro de Historias de Zaragoza, a las 20.00 horas, que contarán con: Arnau Pérez (Cataluña) con "I'm not a kid anymore", Peace of Mind (Aragón – Navarra) con acostumbradas" (Estreno), el artista Antes Collado (Castilla – La Mancha) con "A quién le importan las heridas cuando se está bailando= 1,2,3" (Circuito Acieloabierto 2020) y Osa + Mújica (País Vasco) con "Expectations will not kill you" (Circuito Acierloabierto 2020).

El domingo 23 de agosto, en el Centro de Historias, también habrá actuaciones a las 20.00 horas. Marco Vargas & Chloé Brûlé (Andalucía) con "Naufragio Universal" (Circuito Acieroloabierto 2020), Proyecto Larrua (País Vasco) con "Indi Begi - Ojo de Buey" (Circuito Acieloabierto 2020), La Moy (Aragón) con "Terrenal" (Extractos) y Arnau Pérez (Cataluña) con "Young Blood" (Circuito Acieloabierto 2020).

