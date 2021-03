Badiola sobre la pandemia: “creo que tendremos un verano mejor que el anterior”

El profesor Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, ha pedido “mesura” a los aragoneses ante el desconfinamiento de las tres provincias. El profesor, por cierto, confía en que tendremos un verano mejor que el anterior.

Badiola cree que abril será un punto de inflexión en la campaña de vacunación. La de Janssen ya se ha autorizado. Con ésta ya serían cuatro tipos de vacunas las que se están administrando en nuestro país: Moderna, Pfizer, Astrazeneca y Janssen; y Badiola asegura que en abril llegarán otras.

“Abril va a ser un mes decisivo para las vacunaciones”, ha dicho el profesor. “El día en el que todos los mayores de 60 años estén vacunados, será el día en el que los efectos duros de la pandemia se hayan acabado”, ha señalado. Badiola "optimista” de cara al verano, una vez que se haya desplegado el programa de vacunación. “Tendremos un verano mejor que el anterior”, ha afirmado el profesor.

Pero no hay que bajar la guardia, y menos ante el desconfinamiento de las provincias. “La gente no debe confiarse”, y por eso ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual. “Las autoridades hacen lo que pueden”, ha dicho Badiola; y ante la apertura de las provincias Badiola ha pedido que “nos comportemos con mesura”.

LOS CENTROS DE MAYORES, LUGARES DE VACUNACION

Se cumple un año de la decisión de la Organización Mundial de la Salud de decretar la pandemia internacional. Y también hace un año el Ayuntamiento de Zaragoza tomó la decisión de cerrar los centros de mayores de la ciudad. Un año después estos centros se han convertido en lugares de vacunación para los mayores de 80 años. Ya han comenzado estos procesos en el Centro Cívico Oliver y en el Centro de Convivencia para mayores Salvador Allende.

Aquí, hay citadas 162 personas de los centros de salud de San José centro y San José norte, y se prevé que pronto albergue también la zona de salud de Las Fuentes norte. El martes que viene el Centro Universidad comenzará la vacunación de la zona de Fernando el Católico. También esta previsto que arranque en próximas fechas en Delicias y Torrero.

Este jueves la Comisión de Salud Pública decidirá si se amplía o no el rango de edad para poder recibir la vacuna de Astrazeneca, que podría ser hasta los 65 años. Juan José Badiola ha recordado que la razón por la cual se bajó la edad fue porque no se habían hecho estudios. “Ahora parece ser que hay gente vacunada y que no tiene efectos adversos distintos a los de otras vacunas", ha señalado.

La ciudad, por cierto, ha contado con Badiola como asesor en todo este tiempo. Fue el que recomendó al alcalde, Jorge Azcón, el cierre de los centros de mayores hace un año. Badiola ha dicho que en Aragón y en Zaragoza se han hecho las cosas bien, con colaboración institucional.

