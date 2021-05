Badiola: "Creo que la gente equipara la vacunación con la invulnerabilidad al virus y eso no es así"

El epidemiólogo aragonés Juan José Badiola ha pasado por los micrófonos de COPE Zaragoza para analizar el por qué de los últimos casos en las residencias aragonesa y, sobre todo, para recordar que aunque se vaya avanzando en el proceso de vacunación, es importante seguir manteniendo y respetando todas las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios.

"Lo ideal es que no hubiera ninguno, como es lógico y natural, lo que ocurre es que en el momento que en Aragón tenemos una incidencia que se puede considerar, de momento, bastante alta, pues es entendible que haya personas contagiadas", ha explicado Badiola. Eso sí, matiza que habría que hacerse la siguiente pregunta: "¿Cómo llega el virus a las residencias? Está claro que a través de dos días: sus trabajadores y los familiares".

Realizado ese análisis, Badiola ha expuesto en estos micrófonos dos recomendaciones que, bajo su punto de vista, son importantes: "Por un lado a los trabajadores, que aunque estén vacunados se les siga haciendo PCR's, por si acaso... Y por otro limitar las visitas de los familiares a las residencias..."

"Yo aconsejaría que las visitas se restringieran lo máximo posible en este periodo y de manera temporal", añade con respecto al contacto de esos ancianos con los familiares. Reconoce que "la vacuna está logrando un proceso extraordinario, precisamente en las residencias", pero también afirma que "ese número de brotes es alto y, para mí, es preocupante... Creo que deberían tomarse medidas especiales".

Le da la razón, eso sí, al Gobierno de Aragón porque "no son brotes que provoquen muchos casos" aunque "haya gente que haya tenido que acudir al sistema sanitario".

ADVERTENCIA A LA CIUDADANÍA

Badiola también ha querido ser especialmente claro a la hora de dirigirse a la población: "La gente tiene que entender esto: lo que protegen estas vacunas, fundamentalmente, es sufrir una enfermedad grave y evitar que tengas que acabar en una UCI, que te puedas morir... Pero se pueden infectar y ellos pueden infectar". Además recuerda que ahora en Aragón hay una variante muy contagiosa como la británica.

Sobre la relajación Badiola reconoce el efecto "extremadamente positivo de la vacuna" pero también "hay que tener en cuenta que el virus está aquí y que el programa vacunal está vacunando a una serie de personas... Tenemos que ser optimistas del futuro, pero hoy por hoy estamos en medio de una ola, pequeña, pero al fin y al cabo una ola de casos".

¿TENEMOS CLARO DE QUÉ NOS PROTEGE LA VACUNA?

¿Tiene clara la ciudadanía, entonces, qué significa la vacuna? ¿O nos hemos confiado demasiado? "Creo que la gente no lo tiene claro. Equipara vacunación con invulnerabilidad al virus y no es así. Es algo que se ha dicho por activa y por pasiva: de lo que protege esta vacunación es de una evolución grave. ¡Y eso es muy importante, claro!".

Recuerda que "estas personas que ahora se hayan podido contagias en las residencias, de no haber recibido esas dosis problablemente estarían ya en la UCI. Y no lo están... Ni lo van a estar". Reconoce que "no todo el mundo reacciona igual" por los 13 pacientes ingresados debido a estos brotes, pero aclara también Badiola que "a lo mejor esos 13 podrían ser 100 si no hubiera estado la vacuna". Y un último titular del epidemiólogo aragonés que no debemos olvidar: "La pandemia no ha terminado".

