Badiola en COPE: "Nos hemos relajado demasiado pronto"

La incidencia se ha disparado en Aragón. ¿Cuál es la causa de que después de varias semanas con buenas cifras, la Comunidad Autónoma haya multiplicado sus casos? Hemos querido buscar respuestas de la mano de Juan José Badiola, epidemiólgo y director del Laboratorio de Enfermedades Emergentes de Zaragoza.

Y este experto aragonés ha sido muy claro: "Nos hemos relajado demasiado pronto. Se han juntado, yo creo, dos factores.Por una parte la gente ha interpretado que podía quitarse la mascarilla cuando no se decía exactamente eso. Se puede prescindir de ella en espacios abiertos y con distancia de seguridad. El otro factor que ha influido es el de la movilidad, de los jóvenes sobre todo".

Con estas bases, ¿está Aragón ya en una nueva ola?: "Pues la verdad es que sí. La curva de casos bajaba, lentamente, en el mes de junio, y al empezar julio vimos que volvió a subir. La pregunta es. ¿Qué hará a partir de ahora? ¿Se estabilizará? ¿Seguirá subiendo? ¿Bajará? No me atevo a hacer una precisión razonable y cumplible. La vacunación es un factor en contra de que haya una nueva ola y de que haya nuevos contagios. Pero claro, es que ahora en julio la movilidad se va a incrementar y de eso no hay ninguna duda... Con eso se corre el riesgo de propiciar nuevos contagios".

COMPARATIVA CON EL AÑO PASADO

"No me gustaría que se repitiera lo del año pasado en el mes de julio", ha confesado Badiola. Ha añadido también que "hubo localidades confinadas e incluso hasta Zaragoza estuvo a punto". ¿Qué podemos hacer? Pues también, sobre esto, hablaba el científico zaragozano: "Primero acelerar el programa de vacunación, aunque lleva su ritmo. La población vulnerable está ya vacunada".

Eso sí, también ha recordado que "queda ese hueco de los 60 a 69 porque al haber sido vacunados con AstraZeneca tienen que esperar más tiempo a la segunda dosis" y ponía el foco en las personas en esa situación: "Que extremen los cuidados porque, sobre todo, si viene la cepa Delta esta se ha demostrado que puede contagiar a esas personas. Y esas personas son de riesgo".

Sobre la vacunación de los jóvenes, le gustaría que "se pudiera acelerar el proceso" pero es consciente de que "habría que saltarse la edad de los 30 y se podrían sentir, naturalmente, agraviados". Eso sí, sería partidario que se vacunase al tramo de "los 20 a los 29", porque se ha demostrado que es el sector donde se han producido los mayores contagios. Pero, una vez más, otra cuestión: "¿Tenemos suficientes vacunas?".

Eso sí, este experto también ha querido matizar que "aquí en Aragón la ciudadanía ha sido bastante responsable", aunque recuerda que "hay circunstancias en las que a veces se nos olvida que el virus sigue presente". Eso sí, hablando de un elemento como la mascarillas, Badiola asegura tener la sensación de que la gente la sigue usando y sigue cumpliendo, incluso con la calle.

