Badiola en COPE: "Se están lanzando voces demasiado optimistas"

¿Está terminando la pandemia? ¿Ómicrón será la última variante del coronavirus y, a partir de ahora, tendremos una vida normal? Son algunas de las cosas que le hemos querido preguntar a Juan José Badiola en COPE Zaragoza. Y en ambas cuestiones la respuesta es un rotundo no.

El epidemiólgo aragonés ha sido claro y rotundo al hablar de esta variante actual y sobre la situación sanitaria en España y en el mundo: "Estoy seguro de que no será la última. Es lógico. Normalmente son errores en el proceso de replicación del virus dentro de la célula. Cuantas más personas infectadas haya en el mundo, más posibilidades hay de que existan".

LAS CARACTERÍSTICAS DE ÓMICRON

"Pueden tener varias características: pueden ser más transmisibles, como Ómicron. Se ha desarrollado en Sudáfrica, un país con poco porcentaje de vacunación. En segundo lugar, puede ser más patógena, como ha dicho la OMS. Este ha sido poco virulento. Y en tercer lugar puede que tenga más capacidad para eludir la respuesta vacunal. Esta Ómicron también lo ha hecho un poco. Y finalmente puede que interfiera con las pruebas de diagnóstico", ha detallado Badiola en los micrófonos de COPE.

"Se están lanzando voces demasiado optimistas, empezando por las gubernamentales. Se está diciendo que esto va a ser una endemia, pero no. Porque hay millones de personas el mundo que no están vacunadas y que no tienen ninguna manera de prevenir los contagios. ¿Y van a quedarse ahí? No. Porque el tráfico aéreo es capaz de trasladar cualquier patógeno a cualquier parte del mundo, como ya se ha visto".

VACUNAS MEJORES

"No hay duda. Porque estas vacunas, hasta ahora, han demostrado que no previenen el contagio. Lo minimizan y hacen que la enfermedad no sea grave. Pero el verdadero avance será el momento en el que esas vacunas prevengan de manera eficiente esos contagios", expone el epidemiólgo sobre los futuros procesos de vacunación que vendrán con nuevas dosis, al parecer, mejoradas.

De la misma manera, Badiola ha lanzado un mensaje alto y claro: "El ministerio de Sanidad está siendo un poco inoportuno con algunas previsiones. Lo que sí que está claro es que en este momento no tenemos resuelta la posibilidad de que haya nuevas variantes. Habrá que ver las estrategias, en esta oleada. Ya hay evidencias en España de Comunidades en las que se están estabilizando los contagios", ha sentenciado el experto.

"Si somos capaces de superar la primeravera, entonces sí que podremos ser un poco más optimistas. Pero ojo, las vacunas no se han acabado", ha añadido, además, Badiola. Puedes escuchar la entrevista completa en el audio que se encuentra al principio de esta noticia para conocer con todo detalle lo que ha comentado el reputado epidemiólogo.

