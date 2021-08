Badiola: “Me conformaría con que la vuelta al cole fuera como el año pasado”

El director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola ha explicado en COPE que la variante “Delta” tiene mucho poder de contagio y de transmisión. Asegura que “ha sido mala suerte que ésta variante se haya juntado con la vacuanción. Si no hubiera estado esta variante es posible no que no hubiérramos sufrido esta sexta ola para Aragon, quinta para el resto de España”. Asegura, además, el experto que “la inmunidad de rebaño tendrá que ser más alta que un 70%”. Esta el la cifra que según la conserjera de Sanidad, Sira Repollés, hemos alcanzado en la comunidad aragonesa.

En cuanto a la vacunación, Badiola dice que “no hay que olvidar que el fruto de la vacunación no es el que se esté protegido porque se puede seguir contagiando, la vacuna protege de una evolución grave de la enfermedad” Sin duda para Badiola, la clave está en la vacunción.

Ante el inminente comienzo de curso, el experto lo tiene claro “yo me conformaría con que la vuleta al cole fuera como el año pasado”. Para eso habría que seguir manteniendo las mimas medidas y es que, asegura, los colegios se comportaron muy bien el año pasado y los nños se comportaron también muy bien. Este año el panorama es mucho mejor, el personal y los profesores estarán todos vacunados y además, los coleios han adquierido mucha experiencia del año pasado.

Lo que menos le gusta a Juan José Badiola, son los comportamientos no civicos que se están observando en algunos momentos y que “demuestran bastante irresponabilidad”. Por eso hace un llamamiento: “las medidas restrictivas ayudan pero no son absolutamente imprescindible, es importante que la gente sea consciente de que el riesgo todavía está presente”.

