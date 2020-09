Azcón y su "victoria histórica" en el municipalismo

El Gobierno central no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante en el Congreso de los Diputados el Decreto – Ley para la reforma del uso de los remanentes de los Ayuntamientos. 31 alcaldes de 13 formaciones políticas diferentes habían enviado un manifiesto al Ministerio de Hacienda mostrando su descontento con esta nueva normativa, entre ellos, está el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.

El alcalde de Zaragoza ha estado hoy en el Congreso de los Diputados donde ha calificado de lamentable la actitud del Ministerio de Hacienda con los Ayuntamientos. Zaragoza se quedaba fuera de las ayudas del ejecutivo central para hacer frente a los gastos de la pandemia por no tener ahorros. Y es que, esas ayudas estaban condicionadas a la aprobación del decreto que ponía a disposición del Gobierno central los ahorros de los Ayuntamientos. No ha salido adelante y Azcon lo considera algo historico.

"Es una victoria historica del municipalismo y de los alcaldes. Reclamabamos justicia y para ello hemos conseguido aunar a fuerzas políticas muy distintas porque lo que reclamabamos era justo. Hemos conseguido tumbar un decreto que dejaba a Zaragoza sin un solo euro", anunciaba Azcón al término de la votación en el Congreso de los Diputados.

Azcón espera que ahora se habrá una nueva vía de dialogo para llegar a acuerdos, algo que hasta ahora no ha encontrado en el Ministerio de Hacienda: "La Ministra no ha dicho toda la verdad. Yo la llamé y me dijo que solo iba a dialogar con la Federación Española de Municipios". La ministra ya ha anunciado la oferta de repartir esos 5.000 millones de euros en ayudas teniendo en cuenta, en un 60%, la población de cada municipio.

