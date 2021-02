Azcón sobre el 8M: “Derecho a manifestación sí, pero no de 500 personas”

¿Habrá manifestaciones este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de las Mujeres? De momento no hay convocatorias como tal en Aragón. Desde Delegación de Gobierno insisten en que manifestarse es un derecho pero llaman a la cautela e invitan a Sanidad a que se pronuncie. Aunque no hay prevista ninguna marcha masiva en Aragón, sí se espera que pueda haber concentraciones puntuales de 100 o 150 personas, como máximo.

El alcalde de Zaragoza, ha sido claro al respecto: No se pueden permitir manifestaciones masivas mientras la hostelería o el comercio sufren fuertes restricciones. “Las manifestaciones o celebraciones tienen que cumplir con las medidas de seguridad. Si se autoriza una manifestación con 500 personas no estoy de acuerdo. En Zaragoza hay muchos sectores que lo están pasando mal, con restricciones, que tienen que cerrar antes de hora. Y 500 personas en una manfiestación me parece que no tiene sentido y no es sensato”. Y añadía: “Derecho a manifestación sí, pero 500 personas creo que no es seguro”.

La coordinadora de organizaciones feministas y el movimiento 8M están organizando diversas actividades para ese día. De nuevo hay convocada una jornada de huelga laboral para ese día.

ZARAGOZA SE QUEDA SIN DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Mientras, el 8 de marzo sigue despertando el debate en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tanto es así que Zaragoza, por segundo año consecutivo, no tendrá una Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres. El PSOE propuso un texto para aprobar en el pleno municipal que, de nuevo, no ha contado con el apoyo de Vox. En él, pedían un compromiso para luchar a favor de la igualdad y condenar el negacionismo de la violencia de género. Precisamente la violencia de género es lo que genera el rechado de Vox, que considera que criminaliza al varón.

El alcalde lamenta que no haya acuerdo y ha reconocido que “las mujeres siguen soportando desigualdades”. Por eso defiende que “hay que trabajar de la forma más unida posible”. Ante la falta de acuerdo para conseguir una declaración institucional, los grupos de la izquierda han anunciado mociones que, además de reconocimiento, buscan paralizar los recortes en las políticas de igualdad que propone Vox.

“Queremos blindar el Servicio de Mujer e Igualdad, que la Casa de la Mujer siga siendo uno de los estandartes de la igualdad en la ciudad", ha explicado la concejal del PSOE, María Angeles Ortiz.Y también proponen que "se especifiquen y concreten los recursos para la atención a víctimas de violencia de género", y no se diluyan en otro tipo de ayudas.

Zaragoza en Común y Podemos presentarán una propuesta conjunta en esta línea, en la que también piden reconocer como servicios esenciales los cuidados y dotarles de ayudas. Y también piden la supresión de las partidas a dos entidades antiabortistas y su revocación para la lucha contra la violencia de género.

Vox no comparte la filosofía del 8M y, de hecho, han propuesto delcarar el 8 de marzo como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus. Un día que el año pasado, según ha dicho el portavoz, Julio Calvo, “se produjo un contagio masivo y multitudinario de miles de personas, y a partir de ahí se extendió la pandemia en nuestro territorio de manera superior al resto de los países de nuestro entorno”. Considera que el gobierno de Sánchez puso por delante sus intereses de partido a las consideraciones sanitarias.

