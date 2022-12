Azcón sobre el conflicto con la DGA por la Romareda: "Hay margen para el diálogo"

El horizonte electoral de mayo de 2023 va a seguir marcando las relaciones entre el Ayuntamiento y la DGA. El alcalde, Jorge Azcón; y el presidente, Javier Lambán, serán rivales directos para ocupar el sillón del Pignatellli y está por ver que la Comisión Bilateral, que debería celebrarse en enero, sirva para enfriar los ánimos.

Los últimos frentes abiertos se juegan en la Liga Urbanística. La DGA reclamó el pasado viernes (el último día de plazo) al Ayuntamiento la propiedad de una parte de los terrenos de las obras para la nueva Romareda. Son 3.620 metros cuadrados de los 47.0399 metros cuadrados afectados por la operación del estadio y que según el Ejecutibo Autonómico son de su propiedad y "no pueden tener aprovechamiento urbanístico".

Hace unos días, era el Consistorio el que presentaba alegaciones al plan de Interés general del Gobierno para recalificar los terrenos de la antigua Universidad Laboral e instalar tres naves logísticas. En este caso Urbanismo defiende que la DGA no puede ampararse en el 'interés general' para saltarse al Ayunamiento porque las naves aún no tienen uso y hay más suelo industrial disponible.

¿Hay margen para el diálogo? El alcalde Azcón cree que sí, aunque en su respuesta deja claro también que no piensa renunciar a sus postulados. "Hay margen para el dialogo, la colaboración y la cooperación en el campo de fútbol o en los desarrollos urbanísticos que el Gobierno de Aragón quiere hacer en nuestra ciudad pese a que las competencias son del Ayuntamiento de la ciudad", explica al tiempo que insiste que "no es deseable" enterarse de las alegaciones de la DGA "por los medios de comunicación y no porque previamente se hayan puesto en contacto para comunicar qué quieren cambiar o mejorar".

Azcón le ha vuelto a pedir este martes a Lambán "lealtad institucional" y que cumpla su palabra de no poner "palos en la rueda" en este proyecto. El alcalde recuerda que esos suelos "son del Ayuntamiento de Zaragoza desde la década de los años 60", al igual que las calles, plazas y el estadio que lo usan los zaragozanos y están dentro de los equipamientos públicos. "Que el Gobierno de Aragón diga que es de su propiedad y no de los zaragozanos es muy difícil de entender".

Por todo ello, pide "coherencia" y ha agregado que en política se está para solucionar problemas a la gente y no crearlos, pero el Gobierno de Aragón "está mas empeñado en crearlos que en solucionarlos", ha afeado. "Yo trabajaré en solucionarlos sea el proyecto que sea, siempre que sea interesante para la ciudad y la comunidad autónoma", insiste.

Azcón ha hecho estas declaraciones en su visita al centro de ADISLAF, asociación que trabaja con personas con discapacidad intelectual, muchas de ellas sin recursos. Cuentan con 5 residencias y 3 centros ocupaciones y precisamente hace unos meses denunciaron retrasos en la financiación por parte de la DGA.

SIN NOTICIAS DE LA CANDIDATA

Entretanto, se agota el año y parece claro que tendremos que esperar al que viene para saber quién será la sucesora de Azcón como candidata del PP a la alcaldía de la capital. "Lo diremos en los próximos días", se ha limitado a decir.

Sobre la negociación del Presupuesto de 2023 ha recordado que hay un plazo para que los grupos municipales presenten sus enmiendas y será entonces cuando la consejera municipal de Hacienda hablará con ellos para ver las que se pueden aceptar e incorporarlas.

