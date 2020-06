Azcón: “La Romareda sigue estando en mi mente”

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Zaragoza, donde ha hecho balance de su primer año al frente del Ayuntamiento. Y ha recordado algunos de los proyectos que quieren poner en marcha para la reactivación económica de la ciudad.

Como el programa de rehabilitación de vivienda, que generará nuevos puestos de trabajo; o el nuevo hospital privado, que además de generar unos ingresos de 15.000.000 para las arcas municipales permitirá crear al menos 3.000 empleos. “Ahora lo importante es resolver los problemas de los ciudadanos, que están relacionados con la reactivación económica”, ha indicado el alcalde.

En los planes de futuro para la ciudad sigue estando la reforma del Estadio de la Romareda. “Sigue estando en mi mente y no descarto que sigamos trabajando en el nuevo campo de fútbol. Lo que eran necesidades de la ciudad antes del COVID, siguen siendo necesidades después. Es verdad que no con la misma velocidad, porque ahora tenemos otras prioridades. Pero si La Romareda es un proyecto que va a ayudar a la reactivación económica de la ciudad yo no descarto que los vayamos a poner en funcionamiento antes que después”, ha indicado el alcalde.

Hay muchos otros proyectos, dice, que todavía tienen que ver la luz como la prolongación de Tenor Felta, la reforma de la avenida Cataluña, y proseguir con la renovación de aceras y calzadas.

REUNIÓN CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD SOCIAL

El alcalde, por cierto, mantiene hoy una videoconferencia con el ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá, en la que le va a pedir financiación suficiente para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, cuya gestión recaerá sobre el Ayuntamiento de Zaragoza.

El encuentro está previsto sobre las 19h. En él, el alcalde zaragozano le va a recordar al ministro todo lo que se ha hecho en la ciudad durante la pandemia: se han triplicado las ayudas de urgente necesidad y su cuantía, se han cuadruplicado las comidas a domicilo, se construyó un pabellón provisional para personas sin hogar... Y todo con dinero del Ayuntamiento. “Los servicios sociales están trabajando al 110%. Y ahora el gobierno de España nos pide que ayudemos en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, pero no nos da recursos económicos, ni humanos, ni nos cubre las necesidades informáticas que requeriría poner en marcha todo este trabajo”, ha dicho Azcón.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha calculado que los costes derivados de la gestión de esta ayuda podrían superar los 3.000.000 euros y requerir una estructura de 40 personas. Este ingreso, opina Azcón, “sustituirá al Ingreso Aragonés de Inserción, y hasta que esta transición se produzca tiene que haber cierto orden y ayudas por parte del gobierno de España”, ha añadido el edil.

Síguenos también en Twitter y Facebook