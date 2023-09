Azcón reconoce en COPE que el colegio 'Ana María Navales' no estará listo para el inicio del curso

A diferencia de lo que aseguró el otro día la consejera de Educación, Claudia Pérez, el presidente de Aragón Jorge Azcón, ha reconocido en una entrevista concedida al programa 'Herrera en COPE', que a diferencia de lo que les prometió el Gobierno anterior a las familias de Arcosur, el colegio 'Ana María Navales' no estará terminado para que puedan comenzar las clases el 7 de septiembre. La culpa, según Azcón, la ha tenido la mala planificación realizada por el Ejecutivo de Lambán que llegó incluso a comprometerse con que las obras estarían terminadas el 1 de septiembre.

“Creo que ese colegio va a ser extraordinariamente difícil que se abra el día 7. Yo le he pedido a la consejera de Educación que se refuercen al máximo las obras, porque si efectivamente ese colegio no se abre el día 7, el objetivo del Gobierno será abrirlo cuando antes” ha asegurado Azcón en COPE. “Aquí vamos a pagar un problema de planificación del Gobierno anterior que les prometió a los padres, no que estaría abierto el día 7 que es el día en el que se inician las clases en todos los colegios, sino que estaría acabado el día 1. Y hay que acelerar esas obras, porque yo creo que los padres tienen mucha razón y el día 7 ese colegio no esté acabado” ha reconocido Azcón.

Según el presidente de Aragón, “ahora no hay alternativa. Ahora hay que correr al máximo para que las obras estén acabadas cuanto antes y si esos niños tienen que perder algún día de clase, sean los menos posibles”.

El colegio público integrado de Arcosur todavía se encuentra a fecha de hoy en periodo de construcción. Se han retirado las aulas prefabricadas donde habían estado los alumnos hasta ahora pero las obras aún no han finalizado, a falta de una semana para el inicio del curso escolar 2022-23.

