Azcón pide en COPE Zaragoza que no se retrase la ayuda del Gobierno a los ayuntamientos

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha hablado para los micrófonos de Cope Aragón después de la reunión con varios ayuntamientos de España en la que participó este martes. Asegura que ese encuentro "fue bastante fácil" y que "todos tenemos problemas y queremos solucionarlos" y "ponernos de acuerdo para mirar por nuestros vecinos y eso es más importante que los colores políticos".

El primer edil de Zaragoza ha hablado de numerosos asuntos en la entrevista realizada por Laura Hernández. Por ejemplo, ha expresado un deseo de su equipo de gobierno: "Hay una necesidad de políticas sociales mucho más grande que la que ha habido hasta ahora. Eso se traduce en el primer dique de contención de la primera crisis que dejará este coronavirus, que es la económica. Solamente en este mes hemos duplicado el número de ayudas en alimentación, hemos duplicado el número de comidas a personas mayores o hemos puesto en marcha distintos proyectos con entidades sociales".

En esa línea, Azcón ha hecho referencia al presupuesto. "El que tenemos ahora va a tener que sufrir modificaciones importantes", ha avanzado, y ha añadido que "al salir de la reunión daba algunos datos de lo que estamos calculando ahora en cuanto a ingresos reducidos y pueden llegar, esas reducciones, a un 50%". Además, expresaba que "es la razón fundamental por la que nos reunimos los alcaldes ya que necesitamos ayudas importantes y las necesitamos ya".

VOCACIÓN PROPOSITIVA

"La reunión tenía una vocación propositiva", continuaba Azcón, y ponía el ejemplo de lo que se ha hecho en Italia: "Comparabamos lo que ha hecho con los ayuntamientos. Les han adelantado financiación, les han puesto un fondo para ayudas de alimentación y en este momento están discutiendo un fondo de 5.000 millones destinado a los ayuntamientos".

TEST RÁPIDOS

Otro de los asuntos que ha salido a la palestra en los micrófonos de Cope Aragón ha sido el de los test rápidos. El alcalde de Zaragoza ha querido huir de toda polémica, debate o discusión y expresaba lo siguiente: "El ayuntamiento compró test en un momento en el que no había. Necesitabamos saberlo primero por las personas que duermen en Tenerías. En segundo lugar por nuestros Policías y nuestros Bomberos. El objetivo era que nuestros efectivos estuvieran al máximo posible".

Al respecto, Azcón ha añadido que "no voy a entrar en polémicas y me pongo a disposición del Gobierno de Aragón". Adelantaba que "los 1.000 test que tenemos podemos ponerlos a disposición de la DGA". Respecto a la propuesta de Lambán, sobre que los niños puedan pisar la calle, el alcalde de la ciudad no ha entrado demasiado en este aspecto, aunque decía lo siguiente: "Los niños a la calle es una idea a estudiar. Los más pequeños son los que más están sufriendo por el confinamiento. Entiendo que hay que pensar en los más pequeños".