Las grandes ciudades de España, entre ellas Zaragoza, piden al gobierno de Pedro Sánchez ayudas directas para los ayuntamientos para hacer frente al agujero presupuestario al que se enfrentan por la crisis del Coronavirus. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha mantenido una videoconferencia con los ediles de 7 grandes ciudades, en la que han acordado firmar un declaración institucional urgente y unánime.

Piden ayudas directas para frenar la caída de ingresos por el transporte público, para hacer frente a las ayudas sociales y para políticas de creación de empleo tras esta crisis. Azcón ha puesto como ejemplo los cerca 5.000.000.000 de euros que otras ciudades italianas están recibiendo de su gobierno.

Aquí, solicitan una mayor interlocución con el Gobierno de España y el alcalde de Zaragoza es claro: "Necesitamos ayudas inmediatas, en un cuantía más importante de lo que está llegando en la actualidad, y las necesitamos de una manera rápida. Las mascarillas no han llegado a tiempo. No queremos que las ayudas sociales lleguen también tarde". Y ha añadido que "no es la época de poner límite a las ayudas sociales".

En el caso de Zaragoza, el agujero por la caída de los ingresos puede llegar a ser de 50.000.0000 de euros, en un presupuesto de 800.000.000. Derivado, entre otras cosas, por la afección de la crisis sanitaria al transporte público. "Se recaudan 50.000.000 por el transporte público calculamos, que en el peor de los escenarios, se pueden dejar de recaudar 18.000.000. Por eso pedimos un partida específica en los Presupuestos Generales del Estado que ayude al problema más importante que vamos a tener los ayuntamientos por la caída de ingresos en el transporte público", ha explicado Azcón.

UN CLAMOR DE LAS CIUDADES

De igual modo, las ciudades solicitan al gobierno central hacer uso de la totalidad de los remanentes de tesorería de 2019, y no sólo del 20% que se había autorizado para destinar políticas sociales. En el caso de Zaragoza son 40.000.000 de euros que se podrían invertir ya. Los ayuntamientos de España piden, más que nunca, un cambio en el modelo de financiación, entre otras cosas, flexibilizando los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para aumentar el gasto público.

Azcón ha destacado el tono positivo y propositivo de esta reunión en la que han estado representados alcaldes de diferentes colores políticos: José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Joan Ribó (Valencia), Juan Espadas (Sevilla), Susana Carrillo (alcaldesa accidental de Málaga) y José Ballesta (Murcia).

Quieren ampliar este diálogo iniciado a 3 ciudades más (Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Bilbao), y que sean 10 grandes ciudades y no 7. Y nuestro alcalde, por lo pronto, va a ser el administrados del grupo de Whatasap que han creado. Todos se enfrentan al mismo problema. "En los 7 grandes ayuntamientos hay colores políticos distintos, pero los problemas de las ciudades no son distintos. Y por eso hoy ha habido un consenso unánime", ha destacado Azcón.

