Azcón: "No exponer los pasos de Semana Santa en San Cayetano es un error incomprensible"

Como un error incomprensible. Así ha calificado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la decisión de la Diputación Provincial de Zaragoza de no abrir la iglesia de San Cayetano esta Semana Santa para que las cofradías puedan exponer allí sus pasos.





El alcalde se ha pasado por los micrófonos de COPE en el inicio de esta Semana Santa. Una época para él de "recogimiento y oración" en la que, reconoce, este año nos vamos a perder momentos especialmente emotivos como la procesión del Santo Entierro que aúna a todas las cofradias cada Viernes Santo. A pesar de ello, Azcón anima a los zaragozanos a vivir la Semana Santa de una forma diferente.





"No tenemos procesiones, pero la Semana Santa sigue estando ahí. En los últimos días he visitado la exposición del Museo Diocesano y es muy recomendable. También se podrán visitar los pasos en diferentes iglesias y cofradías de la ciudad", nos contaba el alcalde en COPE.



Entre esas exposiciones, la Diputación Provincial de Zaragoza no autorizó la apertura de San Cayetano para exponer los pasos argumentando motivos sanitarios. Una actitud que el alcalde, no comprende. "Me parece un error incomprensible que se pueda abrir la iglesia de San Cayetano para celebrar misas, pero no para contemplar los pasos. Si se pueden celebrar obras de teatro con todas las medidas de seguridad, ¿por qué no se pueden visitar los pasos en San Cayetano también con todas las medidas?", asegura Azcón.

El alcalde ha reconocido en COPE su especial vinculo con la cofradía de la Sangre de Cristo y ha lamentado el daño que las restricciones sanitarias durante estas fechas van a ocasionar al turismo, la hostelería y el comercio. Espera que la situación mejore de cara a 2022 para entonces poder disfrutar de la Semana Santa con más ganas que nunca.





