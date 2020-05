Azcón considera que Pedro Sánchez está politizando la desescalada

El alcalde Zaragoza, Jorge Azcón, ha criticado la falta de transparencia del gobierno de Pedro Sánchez en la desescalda y cree que se está ocultando información.

Azcón considera que el gobierno central "ha conseguido politizar una cuestión que debería de ser exclusívamente técnica", para que ciudades y comunidades pasen de fase. "Todos deberíamos saber cuál es la situación en la que nos encontramos, los indicadores y por qué una ciudad pasa o no de fase", ha dicho Azcón. "Esto lo que pone de relieve es el caos del gobierno con la desescalada. No hay información clara y se están ocultando los informes", ha indicado el alcalde zaragozano.

El PP ha pedido al Gobierno de Aragón conocer los informes que se están enviando a Madrid. Azcón asegura que no han tenido respuesta y critica la falta de transparencia. "No es lógico que el alcalde Zaragoza no conozca los indicadores por los cuales la ciudad puede pasar o no a la siguiente fase. No es público ni está claro", ha dicho el alcalde. Y asegura que él ofreció al ministro de Fomento los indicadores de movilidad de la ciudad. "Algo tan importante como la movilidad de las ciudades en el transporte público no se está teniendo en cuenta por el gobierno", ha añadido.

Azcón ha pedido al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que aclare esas declaraciones en las que defiende que el medio rural pase de fase antes que Zaragoza. "Yo quiero creer que el presidente de lo que está hablando es de que Zaragoza pueda pasar a la siguiente fase en el calendario que está establecido, y que determinadas zonas rurales puedan pasar de fase antes. Si es así, puede tener sentido". Pero el alcalde insiste en que "tiene que matizar esas declaraciones".

Síguenes también en Twitter y Facebook