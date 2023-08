Azcón cree que es "prácticamente imposible" que Feijóo llegue a un acuerdo con JxCat

En su primera intervención pública como presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reconocido que la posibilidad de que el líder del PP Alberto Núñez Feijóo llegue a un acuerdo con Junts per Cataluña, la formación que lidera Carles Puigdemont, es prácticamente imposible. Azcón cree que Feijóo hace bien queriéndose reunir con todos los partidos políticos menos con Bildu, antes del debate de investidura, y no comparte las críticas del presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, en las que ha asegurado que Junts es su rival y que los populares no tienen nada de que hablar con ellos.

En otro orden de cosas, Jorge Azcón ha anunciado que el próximo 31 de agosto, el Consejo de Gobierno aprobará nuevos nombramientos que completarán la estructura del Ejecutivo aragonés. Además, ha reiterado su compromiso con la mejora de la mejora de Sanidad en los presupuestos de 2024 y con la reducción de la presión fiscal, sobre todo a las familias más vulnerables.

También ha asegurado que en la ronda de contactos que Alberto Núñez Feijóo va a iniciar antes del debate de investidura, con los barones del PP, él le va a pedir al candidato popular, un trato igualitario y justo para Aragón.

En relación con el caso Luis Rubiales, el presidente de Aragón se ha mostrado partidario de que Rubiales deje de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Azcon confía en que el cambio en la presidencia de la Federación no vaya a afectar a la candidatura de Zaragoza a convertirse en subsede del Mundial 2030 en el hipotético caso de que lo organicen de manera conjunta España y Portugal.

