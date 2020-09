Azcón cree que el gobierno quiere castigar a los alcaldes que no son del PSOE

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, cree que el gobierno de Pedro Sánchez está “maltratando” a las ciudades que no están gobernadas por el PSOE. El alcalde ha pasado por los micrófonos de COPE Zaragoza para explicar la problemática que existe con el fondo de ayudas que quiere poner en marcha el gobierno.

El alcalde reclama 5.000.000.0000 de fondo incondicionado, no tres 3.000.000.000 que es lo que recoge el borrador del nuevo Real Decreto que prepara el gobierno de Pedro Sánchez; y 1.000.000.000 euros para el transporte, no los 400.000.000 que se contemplan. Reconoce que la situación ha cambiado desde agosto, cuando Zaragoza no iba a obtener nada, pero es insuficiente.

PP, Ciudadanos, Izquierda Unida-Podemos, y el PDCat van a presentar un comunicado conjunto en el que piden al Ministerio de Hacienda una mesa de diálogo para negociar estas ayudas. Son 4 de los 5 partidos representados en la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP. El PSOE se ha desvinculado. Estos partidos han pedido al presidente de la federación, el socialista Abel Caballero, que medie para que exista diálogo con el Ministerio de Hacienda.

“Lo que está pasando en la FEMP es muy preocupante, porque no puede ser que sólo piensen en los alcaldes del PSOE. El error está en querer castigar o maltratar a todos aquellos alcaldes que no sean del PSOE y, por lo tanto, a sus ciudadanos; y eso es incomprensible”, ha criticado Azcón.

Aún con los 5.000.000.000 “seguiríamos necesitando ayuda”, ha dicho el alcalde. Y ha recordado que en Zaragoza las ayudas a la alimentación se han multiplicado por tres, que el ayuntamiento está haciendo frente a los problemas de gestión del Ingreso Mínimo Vital, y que la caída de viajeros provocará 20.000.000 euros de agujero en el transporte este año.

