Azcón en COPE: "Sánchez debe dar la cara"

Los Ayuntamiento españoles, con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, al frente, reclaman al presidente Pedro Sánchez una reunión urgente. Las entidades locales no han recibido ni un euro del gobierno central para hacer frente a la crisis del coronavirus. Sánchez prometió reuniones con los Ayuntamientos cada 15 días, pero no ha cumplido. Por eso, la Federación Española de Municipios, Comarcas y Provincias pide una reunión ante la que, de momento, no ha obtenido respuesta.

"El presidente Sánchez dijo que se iba a reunir con nosotros cada 15 dias. Sin embargo, han pasado 3 meses y no hemos vuelto a tener noticias. Necesitamos ayudas urgentes. Estamos duplicando esfuerzos para ayudar a los más necesitados durante esta crisis, pero a pesar de ello, estamos siendo los grandes olvidados de esta crisis. Pedro Sánchez debe dar la cara y concretar las ayudas que irán destinadas a los Ayuntamientos. De momento, no hemos recibido ni un solo euro", ha asegurado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón en COPE.

Además, ha calificado de "dramática" la situación de los Ayuntamientos ante la pérdida de ingresos que han sufrido a raíz de la crisis del COVID. Algo que en el caso de la ciudad de Zaragoza, se ha notado especialmente con la reducción de viajeros en el transporte público.

Los Ayuntamientos de toda España reclaman que se les permita gastar el dinero que tienen ahorrado y que el gobierno central se haga cargo de los gastos de la gestión del Ingreso Mínimo Vital que repercutirán en las entidades locales. Azcon, por cierto, está este miércoles en Bruselas para debatir la distribución de ayudas europeas para los Ayuntamientos.

