Azcón confía en que Abel Caballero pida perdón por defender en la FEMP "solo a los alcaldes del PSOE"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha confiado en que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, pida perdón por defender "solo a los alcaldes del PSOE" en referencia al real decreto del Ministerio de Hacienda sobre el fondo de los remanentes de los ayuntamientos que se derogó en el Congreso de los Diputados

"Espero que Abel Caballero diga se equivocó al defender solo a los alcaldes del PSOE y no al conjunto de los ayuntamientos", ha subrayado Azcón, ya que el voto de calidad del presidente de la FEMP logró el apoyo de esta Federación al real decreto que luego no se convalidó en el Congreso de los Diputados.

"Lo importante es hacer que la ayuda llegue a las ciudades", ha enfatizado Azcón, quien también ostenta el cargo de portavoz del PP en la FEMP desde donde ha liderado un acuerdo que han suscrito 31 alcaldes de 13 partidos para que reparto del fondo no excluya a las ciudades sin remanente como Zaragoza y que el reparto sea por población, lo que supondría que la capital aragonesa recibiera unos 70 millones de euros.

"Trabajaré para que la ayuda justa que necesita Zaragoza llegue a la ciudad y en la FEMP y en otros ámbitos diré que necesitamos diálogo y no puede ser que porque el PSOE se enfade y quiera castigar a los que no hemos estado de acuerdo con el real decreto lo paguen los vecinos".

Ha explicado que la ciudad no ha perdido esos 70 millones porque siguen en manos del Gobierno de España dentro del fondo de 5.000 millones de euros, "otra cosa es que los quiera transferir a los ayuntamientos", ha puntualizado. "Los 70 millones de euros están en el Gobierno de Pedro Sánchez y espero que se den cuenta de que las necesidades de las ciudades son reales y que se sienten a negociar y se lleguen a acuerdos".

Sobre la alternativa al no convalidado real decreto ha dicho que es el acuerdo inicial de la FEMP de destinar 5.000 millones entre todas las ciudades sin tener que entregar los remanentes. Un reparto como los 16.000 millones que se destinan a las Comunidades autónomas. "Esa es la alternativa y el que han firmado 31 alcaldes de 13 partidos", ha remachado.

PAPELES DE HACIENDA

Ha dicho que no se arroga el mérito de este acuerdo para indicar que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tenido un "papel fundamental", pero no el grupo municipal del PSOE "está haciendo un papelón que no les envidio".

Azcón ha realizado estas declaraciones durante su intervención en una pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza, a petición del PSOE, en el que se ha votado, por unanimidad, reformar la Ley de sostenibilidad y racionalidad de la administración local, denominada Ley Montoro, para que las ciudades puedan utilizar libremente los remanentes.

La precisado que para derogarla los grupos que apoyan al Gobierno, -PSOE y Podemos- tienen que ponerse de acuerdo, y luego convencer a sus socios, lo que será "extraordinariamente difícil porque son incapaces de ponerse de acuerdo con la amalgama de socios que tienen".

En su turno de palabra para el cierre del pleno, Azcón ha criticado a la portavoz socialista, Lola Ranera, que exhibiera documentación del Ministerio de Hacienda sobre la distribución del fondo que no ha llegado a la Alcaldía.

"Le han hecho llegar esos papeles porque es del PSOE pero a mi no me han mandado ni un solo papel. No solo es la financiación de Zaragoza, sino de todos los ayuntamientos. Me parece gravísimo y espero que me la haga llegar porque han utilizado el Ministerio para tener argumentarios en todas las ciudades de España y es gravísimo. Lo utilizan para intentar salvar una gran derrota".

Según Azcón este pleno es la "mejor prueba sobre quien ha defendido la ciudad y quien cumple órdenes de Ferraz", ha resumido.

